Sarabia rebaja la euforia en el Elche: "Todavía no hemos hecho nada"

Después de un triunfo vital frente al Atlético de Madrid (3-2), el tercero en los últimos cuatro partidos, que permite al Elche salir de los puestos del descenso, Eder Sarabia rebaja la euforia. "Todavía no hemos hecho nada y la pelea va a ser hasta el final. Las victorias te dan esa energía, ese convencimiento consecuencia de hacer muchas cosas bien, pero el mensaje de hoy, pese a la alegría, debe de ser pensar en el Oviedo desde mañana. No hemos hecho nada, a seguir peleando", esclareció el técnico franjiverde en sala de prensa.

El entrenador del Elche destacó el partido que completado por su equipo, en el que considera que, eso sí, le faltó "algo de claridad" tras quedarse con uno más por la expulsión de Almada: "Reafirmamos que en casa somos uno de los mejores equipos de la liga. Hay un ambientazo increíble, con nuestra afición que es siempre determinante. Seguimos viviendo noches mágicas porque la gente cree y tiene muchísima ilusión. También ha sido determinante que estamos en un buen momento. Hablábamos de las 10 finales... pues hemos ganado tres y perdido solo uno en Vallecas, donde también dimos la cara. Nos está faltando algo de fútbol por momentos, pero le estamos poniendo otras cosas".

Sarabia, tras elogiar el funcionamiento colectivo de todo su equipo, ensalzó a una figura especialmente: la de David Affengruber. El central austriaco hizo gol, asistió y provocó la tarjeta roja rival. "Si Affengruber no va al Mundial sería una de las injusticias más grandes de la historia del fútbol. Es un central que contagia al equipo. Cuando tienes a ese animal ahí atrás... está haciendo una temporada espectacular. Es una victoria de equipo, pero en este caso David ha sido especialmente importante", dijo el técnico sobre su central.

El Atlético de Madrid que visitó el Martínez Valero tuvo ocho bajas y dos canteranos en el once, pero Sarabia no quiso restar valor al triunfo franjiverde: "No sé cuantos millones cuesta el once titular que ha sacado Simeone. Son casi todos internacionales. Con los cambios han entrado Griezmann, Giuliano, Molina... se puede decir lo que se quiera, pero ha venido un equipazo y tiene un enorme mérito lo que hemos hecho".

Noticias relacionadas

El preparador bilbaíno también individualizó en otros dos futbolistas, Gonzalo Villar y Josan Ferrández. Sobre el centrocampista, que encadenó su segunda titularidad, garantizó que le gustaría que el club ejecutara su cláusula de compra en verano para que siga, ya sea en Primera en Segunda. Sobre Josan, que volvió a jugar un mes después, comentó que ayudó al equipo a "ser más vertical. Está entrenando muy bien y preparado, estoy convencido de que nos va a dar muchas más cosas hasta el final de temporada", agregó.