El vaivén de emociones termina con sonrisa en el Martínez Valero

Celebrar, disfrutar, sufrir, soñar, resistir, animar, enloquecer. Escojan el que quieran, todos valen. Un vaivén de emociones, como viene siendo costumbre en los últimos tiempos en el Martínez Valero. Del 0-1 al 2-1, con un expulsión al rival incluida, en apenas 20 minutos. Y al 2-2 en 60 segundos, para la incredulidad de los 27.587 aficionados que asistieron al feudo franjiverde. Un Elche-Atlético de Madrid loco en la primera parte. De suspense en la segunda. Pero en el que volvió a terminar con 'La Morocha' sonando tras el pitido final. Sinónimo de victoria.

Y eso que el horario no era el más propicio. La afición, en día laborable, tardó en ocupar su asiento más de lo esperado. De hecho, media hora antes del choque las gradas estaban prácticamente desiertas. Se fueron llenando a partir de entonces, para dejar por resultado una más que destacada entrada en una tarde con mucho en juego. No hubo recibimiento, pero sí un ambiente de partido importante desde el primer momento. Con la gente empujando, conectada con su equipo, sin espacio para que los cerca de 400 rojiblancos que asistieron se hicieran notar.

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Un aficionado del Elche celebra el 2-1 anotado por André Silva, de penalti. / Áxel Álvarez

También hubo tiempo para homenajes. El primero a Sara Marín, gimnasta ilicitana con síndrome de Down que ha representado a la ciudad de Elche en la máxima élite del deporte durante décadas, para quien hubo una ovación cerrada. El segundo, para el chico de los 16 millones, Rodrigo Mendoza, a quien se le acogió y se le despidió entre aplausos en su vuelta a la que fue su casa hasta el pasado mes de febrero. A partir de entonces, la locura. Con celebraciones, mucho nerviosismo y cinco goles. Con David Affengruber siendo vitoreado por enésima vez, en su enésima exhibición. Con Josan Ferrández volviendo entre la locura y el estadio aclamándole. Como frente al Mallorca, como frente al Valencia. Con final feliz.