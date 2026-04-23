Affengruber solo piensa en salvar al Elche: "¿Si seguiré? No es momento de hablar de eso"

Elche 3-2 Atlético de Madrid. Un partido que tuvo de todo, en el que el equipo de Eder Sarabia terminó sonriendo... y que será recordado por la inolvidable actuación de David Affengruber. Del austriaco que se enamoró de Elche. El central, imperial en defensa durante todo el partido, fue clave en la remontada franjiverde. De hecho, participó en los tres goles. Marcó el primero, provocó el penalti en el segundo con roja para Almada incluida y asistió en el tercero. Un recital que le ubica entre las mayores exhibiciones en la última década del club.

"Creo que ha sido mi mejor partido desde que estoy en el Elche. Ha sido muy especial, pero el partido lo ganamos juntos. Siempre es difícil ganar un partido en Primera División, pero es mejor hacerlo con este partidazo. Nos toca seguir así. Intentar volver a repetirlo este domingo en Oviedo", valoró el central austriaco su actuación. "Quedan seis partidos y todos los jugadores queremos ganarlos todos. No soy matemático, soy futbolista. Nos enfocamos en el partido a partido y veremos dónde estamos al final", señaló.

David Affengruber celebra junto a sus compañeros su gol frente al Atlético de Madrid. / Áxel Álvarez

Affengruber estuvo especialmente conectado sobre el césped, pero también con la grada, celebrando cada acción defensiva y los goles del Elche con una destacable emoción. "Para mí jugar aquí es especial. Es siempre emocionante ver a la gente así de loca. La victoria de hoy es para Elche, para su gente. Siento que soy muy feliz aquí, de verdad", explicó sobre su conexión especial con las gradas del Martínez Valero.

Mundial y continuidad

El defensor austriaco no quiso salirse del objetivo de la permanencia en ninguna de sus declaraciones. Tampoco para tratar los dos principales temas de interés que rodean su figura: el Mundial de este verano y su continuidad la próxima temporada. Acerca de lo primero, el jugador no ocultó su deseo de formar parte de la selección de Austria... pero escogió el camino de la prudencia: "Solo haciendo partidos a este nivel podré lograr estar en esa lista, pero ahora todavía tengo seis finales con el Elche por delante".

"Si no va al Mundial sería una de las injusticias más grandes de la historia del fútbol", dijo Sarabia sobre la posible convocatoria de Affengruber este verano. "Ha hecho un gol, ha provocado el penalti y ha participado en el tercero siendo un central. Ese tipo de cosas cuando todo está tan apretado hace que se contagie el equipo. Está haciendo una temporada espectacular. Es una victoria de equipo, pero en este caso David (Affengruber) por el líder que es ha sido especialmente importante", agregó el técnico franjiverde.

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Y sobre su continuidad, con contrato hasta junio de 2027, tal y como desveló INFORMACIÓN; el futbolista no quiso hablar sobre lo que ocurrirá en el próximo verano, en el que seguro tendrá ofertas para abandonar Elche y seguir con su carrera en otro destino: "No es el momento de hablar del futuro. Pero soy muy feliz aquí, de verdad".