En caliente tras el Elche 3-2 Atleti
La afición del Elche se lo cree: "Hemos sufrido muchísimo, pero la permanencia la empiezo a ver"
Tras sumar frente al Atlético de Madrid la tercera victoria consecutiva en el Martínez Valero, los abonados franjiverdes recobran la fe en seguir en Primera... con prudencia: "Yo creo que va a ser la salvación más cara de la historia"
Una victoria con la que la permanencia en Primera División "se empieza a ver". Así valora la afición del Elche el triunfo vital del pasado miércoles frente al Atlético de Madrid (3-2), en un partido que tuvo de todo, pero que volvió a terminar con sonrisa franjiverde. Todavía en caliente, en los aledaños del Martínez Valero, varios abonados dieron a INFORMACIÓN su punto de vista de una de las victorias más importantes de lo que va de temporada, una que permite a los de Eder Sarabia terminar la jornada fuera de los puestos de descenso.
La afición franjiverde, como no podría ser de otra manera, la valora positivamente. Con elogios hacia David Affengruber, hacia el regreso de Josan Ferrández y hacia el planteamiento de Eder Sarabia. "Me costaba creer en ganar este partido por el rival, pero la verdad que lo he disfrutado y me ha sabido a gloria", aseguró Juan Palazón.
"Ha sido muy sufrida, pero es una victoria importante para meternos en la pomada y seguir dependiendo de nosotros. Tienen que venir Alavés y Getafe y tenemos que ir a Oviedo y Girona, son muchos enfrentamientos directos, rivales de nuestra liga que marcarán un poco todo. El planteamiento de Sarabia me ha gustado, con el 4-4-2 veo a un equipo más ofensivo. Me gusta mucho también Buba Sangaré, ha estado bien y agresivo", dijo Pablo Paterna sobre el partido.
"Son partidos complicados, porque el Atleti viene aquí ya jugándose otras cosas... pero se tiene que notar que nos estamos jugando la vida. El Elche ha hecho un buen partido, pero yo noto que le falta algo de chispa, algo de contundencia en las áreas. Pero bueno, es verdad que ganando partidos así la permanencia se ve un poquito más cerca. Aunque es verdad que yo creo que va a ser uno de los descensos más caros de la última década, se va a ir a los 42 o 43 puntos. El objetivo es posible, pero vamos a tener que lucharlo partido a partido y pasito a pasito", comentó Juan Manuel Vázquez.
Daniel, Fran y Miguel, un grupo de tres jóvenes de la Grada de Animación, salieron especialmente felices tras la victoria... y con una anécdota especial sobre el 3-2 anotado por André da Silva. "Nos hemos caído a la fila de bajo...", contaban entre risas. "Ha sido un partido complicado, casi que hemos estado mejor contra once que contra diez. Pero bueno, es una victoria muy importante. Yo creo que necesitamos entre seis y siete puntos para salvarnos, pero la cosa pasa a estar bastante mejor. Yo la permanencia, después de lo de hoy, la veo. Siempre hay que confiar en esta vida", explicaron.
Otro de los aficionados que salieron felices del campo fue Isidoro Baides, conocido en redes sociales como 'El Cuñao de Tiktok'. El influencer, habitual en el Martínez Valero, contó que "se lo pasó de maravilla" en la victoria frente al Atleti. "Es una victoria importante para un Elche de Primera. La verdad que con el 2-2 me 'he cagao' un poco, pero luego he disfrutado mucho. El Elche merece estar en Primera División, y este estadio también lo merece. Yo creo que vamos a seguir en Primera, espero no equivocarme", dijo Isidoro.
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