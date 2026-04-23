Las claves del resurgir del Elche: un Affengruber a nivel Mundial, la irrupción de Villar y el ajuste de Sarabia en la derecha

De vivir el peor momento de la temporada entre enero y marzo... al mejor con la llegada de la primeravera. El Elche está de vuelta. Y lo más importante, fuera del descenso cuando restan seis partidos para el final. Son tres victorias consecutivas en el Martínez Valero. Un estadio que es un fortín, donde los de Eder Sarabia ha sumado 31 de los 35 puntos que acumulan a estas alturas. Un equipo que le ha cogido el gusto a etiquetar los partidos como "finales". Pero sobre todo a ganarlas.

Al Mallorca, al Valencia, al Atlético de Madrid. Tres triunfos que marcan un resurgir épico camino de seguir entre los mejores. Los tres con un guion parecido. El de empezar por sufrir, adelantarse a 20 minutos del final y terminar resistiendo como sea. Posiblemente lejos de la sobresaliente versión futbolística exhibida al principio de la liga. Pero mostrando una solvencia que invita a creer en la permanencia.

El primero que lo hace es Sarabia. El bilbaíno, inamovible en su mensaje, fue el centro de las críticas cuando el equipo encadenó tres meses sin ganar un partido. Pero lo cierto es que también ha sido importante en la remontada de abril. Porque tenía que tomar decisiones y ha acertado con ellas. En la portería, apostando por Matías Dituro cuando Iñaki Peña ya estaba asentado en el puesto. Encontrando en la pareja formada entre Buba Sangaré y Tete Morente el rendimiento que no lograban por separado. Y dando entrada a Gonzalo Villar en el momento justo, en la posición donde más brilla, para que el murciano haya vuelto a dejar destellos de lo que prometía ser aquel chaval por el que la Roma pagó cinco millones de euros en 2020.

Gonzalo Villar, de rodillas sobre el césped del Martínez Valero, tras el pitido final. / Europa Press

Con apenas minutos desde su regreso, Villar fue de la partida frente al Valencia. Rindió a un gran nivel, muy por encima de lo que se podría esperar de un futbolista que llevaba cinco meses sin ser titular. Pero dio un paso definitivo para asentarse en el once contra el Atlético de Madrid. Un 94% de acierto en el pase, 13 de ellos en el último tercio. Una irrupción necesaria, con Marc Aguado tocado, Martim Neto con más ganas que precisión y Aleix Febas demasiado solo.

Incluso Sarabia, generalmente conservador con estos temas, pidió en la rueda de prensa pospartido la continuidad de Villar la próxima temporada, cuando termine su cesión por parte del Dinamo de Zagreb: "Está demostrado el grandísimo jugador que ya demostró que es. Le costó un poquito la adaptación, pero es que esta es su casa. Es un chaval espectacular que ha madurado una barbaridad, que siente esto como suyo y se va a dejar el alma. Es un jugador de muchísimas cualidades en todos los sentidos para el futuro de este club, ojalá en Primera".

Buba Sangaré recibe indicaciones de Eder Sarabia, tras ser sustituido en el Elche-Atlético de Madrid. / Áxel Álvarez

La insistencia con el joven Buba Sangaré viene de antes, pero se ha terminado de asentar ahora. Con Tete Morente por delante, abriendo paso a una especie de 4-4-2 que potencia las virtudes de los dos jugadores. Un problema al que ha costado encontrarle arreglo desde el adiós de Álvaro Núñez. Pero en el que Sarabia ha terminado por asumir que funcionarán mejor juntos que separados, ya que ha encontrado en Buba un gen competitivo impropio de un chico de 18 años con apenas nueve partidos en la élite. Es cierto que el Atleti ya tenía un jugador menos, pero Sangaré borró del mapa al bigoleador Nico González cuando Simeone le cambió de banda, al inicio de la segunda parte. Tampoco se achicó con Baena. Será importante en las seis finales que quedan.

Pero el héroe de la tarde, el líder del resurgir franjiverde, fue David Affengruber. El austriaco que es defensor, pero que fue vital en los tres goles. Hizo el primero para encabezar la remontada. Provocó el penalti del segundo, convertido por André Silva y con la tarjeta roja a Almada que condicionó el partido incluida. Y asistió en el tercero sin mirar, tras driblar a Lenglet, poniendo un pase en bandeja para que Silva cogiera el testigo de Rafa Mir como 'Pichichi' del equipo. Tras ello, casi sin energía, saltó la valla publicitaria y se fue lanzado a celebrar con la afición.

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David Affengruber señala durante el partido, mientras la Grada de Animación hace un juego de luces, en los minutos finales. / Áxel Álvarez

"Creo que ha sido mi mejor partido desde que estoy en el Elche. Ha sido muy especial, pero el partido lo ganamos juntos. Siempre es difícil ganar un partido en Primera División, pero es mejor hacerlo con este partidazo. Nos toca seguir así. Intentar volver a repetirlo este domingo en Oviedo. Soy muy feliz aquí", aclaró el central sobre su actuación. Un paso más allá con el partido del austriaco fue Sarabia. "Si no va al Mundial sería una de las injusticias más grandes de la historia del fútbol", dijo el bilbaíno, trasladando el sentir general de una afición que vitoreó al austriaco por enésima vez, en su enésima exhibición. Tras seguir dando forma a un resurgir tan épico como necesario.