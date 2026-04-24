Eder Sarabia, en la previa del Oviedo-Elche: "Creer que solo con lo de casa vale no nos sirve"

Con pocas oportunidades restantes, el Elche tiene su mejor posibilidad para ganar fuera por primera vez en su visita al Carlos Tartiere. El conjunto dirigido por Eder Sarabia se enfrenta este domingo (16:15 horas) al Oviedo. Pese a haber conseguido nueve de los últimos 12 puntos, el técnico vasco es consciente de que necesitarán darlo todo: "Sabemos que va a ser un partido complicado. Nos enfrentamos a un gran rival que también es otro recién ascendido".

La pelea por la salvación está más viva que nunca. La victoria ante el Atlético permite a los de Sarabia respirar. Aun así, el bilbaíno no da nada por hecho: "Junto con Barça y Getafe, los de abajo somos los que más puntos sacamos. Va a estar reñido hasta el final. No quiero hacer demasiadas cuentas y prefiero centrarme en nosotros. Sabemos que estamos bien y el equipo es consciente de lo que se juega".

En la última jornada, el Elche repitió once titula por segunda vez en la temporada. Con tanto en juego, Sarabia sabe que deberá rotar para evitar perder a sus mejores jugadores. "Necesito ver a los jugadores mañana. La gente se ha recuperado bastante bien, pero necesitamos ver cómo estamos. Habrá cambios, eso es seguro, pero mañana acabaré de decidir", explicó el entrenador. "Están todos preparados para poder jugar y ser titulares. Es una muestra del buen ambiente y las ganas de ayudar que aporta todo el mundo. A pesar de que algunos han jugado menos últimamente, todos pueden dar un gran rendimiento", añadió.

Para el partido contra el Oviedo, Sarabia podrá contar con todos sus jugadores a excepción de Adam Boayar. "Hay que saber hacer bien lo que toque en cada momento. Tenemos que ser más valientes en algunas situaciones y capaces de alternar el juego, porque creo que podemos hacerlo. Ellos también son un equipo que juega bien. Su afición va a salir desde el principio con todo así que tenemos que estar preparados sabiendo lo que vamos a tener enfrente. Toca asumir el reto con la valentía que nos da las últimas victorias", afirmó el técnico.

El encuentro en el Tartiere será el decimosexto desplazamiento franjiverde de esta temporada. El Elche no ha regresado con los tres puntos en ninguno de los 15 anteriores. Contra el colista, Sarabia ve la oportunidad perfecta para conseguir la victoria: "Creyendo que solo con lo de casa nos puede valer no nos sirve. Es el primer mensaje que les dije el otro día. "Enhorabuena, pero hay que ganar fuera de casa". Vamos a necesitar hacer un gran partido y manejar todas las situaciones que te dan puntos. Creo que en Vallecas hicimos un gran partido con uno menos y, a partir de ahí, afrontamos este partido con esa determinación".

Aun sin el triunfo como visitantes, los números sitúan al Elche fuera del descenso. No obstante, el entrenador franjiverde sabe que es un debe que tienen que solucionar cuanto antes. "Estoy seguro de que nos podemos salvar sin ganar fuera de casa. Pero no es nuestra mentalidad ni nos queremos justificar. Tenemos que ser autocríticos con ese rendimiento como visitantes. Seguramente no sea acorde con lo que hemos dado en casa para el equipo que somos. Al final es un cómputo global donde todos tenemos el mismo calendario y al final echaremos las cuentas", expresó.

Sarabia sabe que para conseguir los tres puntos no puede limitarse exclusivamente a su preparación táctica: "No hay una fórmula para ganar. Para conseguirlo hay que hacer muchas cosas bien. El equipo igual no está tan fino en algunas cosas, pero está siendo capaz de demostrar otras que son necesarias cuando estás en una situación como esta. En el partido del domingo el Oviedo va a darlo todo. Están con su gente, tienen fútbol, son valientes y esas otras cosas menos relacionadas con la táctica. Nosotros tenemos que estar a la altura y entrar desde el principio".

El Martínez Valero coloca al Elche como el quinto mejor local de la liga. Gracias a ello, el equipo hizo soñar a los aficionados con la posibilidad de entrar en Europa en la primera vuelta. Sin embargo, tras un pésimo inicio de año, la única batalla que les queda es conseguir la permanencia. "Los de abajo estamos aún muy vivos. Habrá muchos equipos en la pelea. Las últimas victorias no son casualidad, como no fueron las derrotas anteriores. Nos gustaría estar peleando por lo que apuntábamos en la primera vuelta, pero la realidad es esta y la asumimos con ilusión. Poder seguir en primera nos hace pelear hasta el final con ganas", declaró Sarabia.

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Con aspiración de asaltar el feudo carbayón, se espera un gran desplazamiento de aficionados franjiverdes hasta el Carlos Tartiere. "Los aficionados saben que son importantes para nosotros. Viajar a Asturias es maravilloso en todos los sentidos. También están muy ilusionados por la misma energía que sentimos nosotros. Veremos si con ese apoyo podemos celebrar todos juntos una bonita victoria", concluyó el técnico vasco como muestra de agradecimiento.