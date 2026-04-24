Horario y dónde ver el Oviedo-Elche de la jornada 32 de Primera División

El Elche, fuera del descenso después de dos jornadas, visita al Oviedo este domingo 26 de abril (16:15 horas) en el Carlos Tartiere. El partido, correspondiente a la jornada 32 de Primera División, enfrenta a dos conjuntos en buen estado de forma, pese a que la clasificación pueda aparentar diferente. Los de Sarabia ven en la visita a Asturias la mejor oportunidad para sumar sus primeros tres puntos como visitantes.

El conjunto franjiverde llega con la flecha apuntando para arriba. El equipo dirigido por Eder Sarabia se ha hecho fuerte en su feudo para sumar nueve de los últimos 12 puntos posibles. Esta buena dinámica les sitúa decimosextos con 35 puntos, dos por encima de las posiciones de descenso. Una vez completada la visita al Tartiere, el Elche faltará por enfrentar a Celta, Alavés, Betis, Getafe y Girona.

El Real Oviedo, por su parte, también afronta el partido en un buen estado de forma. En las últimas tres jornadas han sumado siete puntos, encajando solo un gol en el proceso. El repunte tras el parón de selecciones les permite seguir soñando con una salvación que cada vez tienen más cerca. El equipo carbayón es colista con 28 puntos, a seis de la permanencia. Tras recibir al Elche, los de Guillermo Almada tendrán que jugar contra Betis, Getafe, Real Madrid, Alavés y Mallorca.

En el partido de la primera vuelta, correspondiente a la quinta jornada, el Elche ganó por la mínima. En un encuentro disputado en el Martínez Valero, André Silva remató a puerta vacía un centro raso de Germán Valera a los ocho minutos de partido que terminó significando tres puntos.

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¿Dónde ver por TV el Real Oviedo-Elche?

El partido entre Oviedo y Elche de este domingo podrá ser seguido a través de DAZN. En esta plataforma, desde media hora antes del encuentro, se realizará una extensa previa con protagonistas de ambos conjuntos.