Altas, bajas y posible once titular de Eder Sarabia para el Real Oviedo-Elche

Las fuerzas imparables que nadie vio venir. Elche y Real Oviedo se ven las caras en su mejor estado de forma del año. El parón de selecciones sentó de maravilla a dos equipos que veían la segunda división cada día más cerca. Dos victorias en tres partidos permite a Sarabia y los suyos pensar que, sin ganar como visitantes, la salvación es posible. Mientras tanto, el equipo carbayón, que parecía desahuciado, ha sumado siete de nueve puntos para mantener la esperanza viva. Para asaltar el Carlos Tartiere, el técnico vasco deberá formar un once en el que ya ha asegurado que rotará varias de sus fichas.

Calma para aguantar la tempestad

El Elche repitió once en los partidos contra Valencia y Atlético de Madrid. Tanta carga de minutos en jugadores clave como Febas o Valera supone un riesgo de perderlos por lesión de cara a una pelea por la salvación con, cada jornada, más contendientes.

La rueda de prensa previa al encuentro ante el Oviedo dio para mucho. Eder Sarabia aseguró que solo Adam Boayar se perderá la visita al feudo carbayón. El delantero hispano-marroquí con las molestias que le han obligado a perderse las últimas jornadas del equipo. En la misma conferencia, el entrenador vasco aseguró que no presentaría a sus once guerreros más fieles para prevenir posibles sobrecargas.

El jugador que podría tener minutos después de estar meses apartado es Héctor Fort. El lateral cedido por el Barça se lesionó del hombro en el último partido de 2025. Tras un trimestre en la enfermería, el catalán volvió al banquillo franjiverde para el encuentro contra el Atleti. Sin embargo, el devenir del partido hizo que Sarabia prefiriese reservarlo.

Once titular

Por quien no parece pasar factura la cantidad de minutos es por los porteros. Tras meses de debate sobre quién debía ser el guardameta titular, Matías Dituro se erige como el jugador clave para Eder Sarabia. El argentino relevó a Iñaki Peña tras la mala racha de resultados de inicio de año. Con él bajo palos, el Elche volvió a ganar y ya acumula tres victorias en cuatro partidos. Pese a cometer errores puntuales, el entrenador franjiverde sigue apostando por el de Bigand.

La línea defensiva da opciones para jugar. David Affengruber y Léo Petrot están en el mejor estado de forma de su carrera en el Elche. No obstante, ambos suman tres partidos seguidos como titulares. Quizás, uno de ellos estará entre los elegidos para saborear el banquillo del Carlos Tartiere. Sarabia, por lo que ha mostrado esta temporada, se decantará por Víctor Chust, Pedro Bigas y Léo Petrot en su habitual línea de tres centrales.

Por las bandas, Buba Sangare volverá a poblar el carril derecho, tras dos partidos como central, mientras que Tete Morente podrá regresar a su posición preferida, por el flanco zurdo. El medio del campo estará ocupado por el enrachado Gonzalo Villar, Marc Aguado, de regreso por lesión, y Grady Diang como enganche con los dos atacantes.

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En la pareja de delanteros, el entrenador bilbaíno apostará de nuevo por el máximo artillero franjiverde, André Silva, y retornará a Álvaro Rodríguez a la titularidad tras dos partidos entrando desde el banquillo.