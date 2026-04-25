Celta-Elche: entradas visitantes, precios y cómo comprarlas

La afición del Elche dispone de 313 entradas visitantes, a un precio único de 30 euros, para el Celta-Elche correspondiente a la jornada 34 de Primera División, que se disputará en el estadio vigués de Balaídos el domingo 3 de mayo a partir de las 14 horas.

Las entradas están disponibles exclusivamente para abonados a partir de este sábado a mediodía, a través del apartado ‘Solicitud de entradas’ del Área del Abonado. El plazo de solicitud se mantendrá abierto hasta agotar las localidades disponibles facilitadas por el Celta o, como máximo, hasta el martes 28 de abril a las 19 horas.

Las entradas adquiridas serán enviadas de forma online por parte del propio club ilicitano, por lo que no será necesario recogerlas presencialmente en las oficinas del estadio Martínez Valero.

Desplazamiento en autobús

Para facilitar el desplazamiento de la hinchada franjiverde a tierras gallegas, el Elche ha organizado un viaje en autobús a un precio de 90 euros cada plaza. La salida en autobús está prevista para la tarde anterior al partido, sábado, a las 17 horas, desde el estadio Martínez Valero, y regreso a la finalización del encuentro.

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La inscripción se realiza también a través del Área del Abonado y estará sujeta a la demanda mínima necesaria para llevar a cabo el desplazamiento. En caso de no cumplirse ese número de plazas, el Elche devolverá íntegramente el importe de cada pago.