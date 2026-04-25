El histórico set en Oviedo del Elche que "parecía el Real Madrid"

Una visita del Elche a Oviedo evoca a una fecha concreta y un marcador. En color, del siglo actual, por cierto. 21 de abril de 2002 y 3-6. Aquella tarde primaveral, el conjunto franjiverde dirigido por Julián Rubio arrolló a los asturianos, en plena debacle deportiva e institucional. Una paliza, con susto, que recordó a los días de gloria de la década de los sesenta. "Este Elche parecía el Real Madrid", describió Amador Poveda, presidente de la entidad ilicitana en aquel entonces.

Aquel Elche de Rubio, en el tramo final de la 2001-2002, ilusionó con un posible ascenso a Primera. En apenas un mes le metió un 4-0 al Xerez de Bernd Schuster, un 5-1 al Atlético de Madrid y este 3-6 a domicilio. No le dio para dar el salto de categoría, pese a permanecer invicto en las nueve últimas jornadas de liga.

Portada de INFORMACIÓN el día siguiente del Oviedo 3-6 Elche de 2002 / INFORMACIÓN

El nombre propio de la goleada en el Carlos Tartiere fue Meca, autor de un triplete. Un canterano del Real Madrid, todo calidad. De sacrificio iba más justo, por lo que a veces incluso trataba de esquivar la banda de su entrenador para evitarse alguna que otra petición de trabajo... o directamente la bronca de turno. El murciano abrió pronto el marcador tras una buena acción individual de Nino.

Antes del descanso, Benja y el propio Meca dejaron el envite sentenciado (0-3). La exhibición franjiverde alcanzó su punto álgido con las dianas de Serrano y Meca, para confirmar su hat-trick personal. 0-5, minuto 70. El Carlos Tartiere, en llamas. Y entonces, el susto. Diez minutos de relajación visitante y orgullo local apretaron la contienda. Se pasó del 0-5 al 3-5, pero entonces el Elche supo controlar el tramo final y Antonio Moreno cerró el set en el 88.

Con el pitido final del colegiado, lío. El Elche tardó en poder celebrar su gran jornada, ya que la afición ovetense invadió el terreno de juego, en protesta por el rendimiento de un club que acabaría en las catacumbas del fútbol español, rozando incluso la desaparición. En el palco, los directivos ilicitanos también las pasaron canutas, con objetos volando a su alrededor.

Crónica de INFORMACIÓN del Oviedo 3-6 Elche / INFORMACIÓN

Goleada oasis

Fue la gran tarde del Elche en Oviedo. Una de las pocas, por cierto. Los franjiverdes han visitado a los carbayones en 26 ocasiones y solo han ganado en tres: aquella de 2002, un 0-2 en 2019 (la temporada del ascenso en pandemia, con doblete de Yacine) y un 1-3 en 1965 (doblete, curiosamente, de Oviedo y una diana de Marcial). El resto, ocho empates y 15 derrotas. La última visita ilicitana al Tartiere, el curso pasado, acabó en tablas (1-1) y para encontrar el último duelo en Primera habría que remontarse hasta 1989 (3-0).

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Por lo que respecta a esa espectacular cifra de seis goles anotados a domicilio, es la más alta de la historia del club en el fútbol profesional, junto a otras dos ocasiones en las que el Elche llegó al set: 4-6 al CD Málaga, en Primera, la temporada 1962-1963; y 1-6 al Levante, en Segunda, la temporada 1981-1982.