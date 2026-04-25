Previa del Oviedo-Elche | El día para ganar lejos de casa

Casa del colista. En racha, tras haber sumado tres triunfos en las últimas cuatro jornadas. Con la posibilidad de dar un golpe encima de la mesa. Varios futbolistas con la flechita hacia arriba. Y la sensación de que puedes dejar un buen porcentaje de la permanencia asegurado en caso de victoria. Si hay un día marcado para que este Elche, incapaz hasta el momento de ganar a domicilio en liga esta temporada, rompa su maldición lejos del Martínez Valero, es este. Para los de blanco y verde, una final. Para los de azul, la vida.

La clasificación le dice al Elche que el de este domingo (16:15 horas) debería ser el partido más fácil del curso lejos del calor de su hogar. El fútbol, sin embargo, hay momentos en los que no entiende de lógica. En los que la emoción gana a la matemática. Por eso es el deporte más popular del planeta. Porque no siempre vence el mejor ni el que todo el mundo espera. Y el Oviedo llega a la cita en esa situación en la que el moribundo ya tiene poco que perder y todo por ganar. Cuando lo das todo por perdido solo te esperan buenas noticias. Cuando el mundo te señala como descendido, el honor te invita a batallar, a pelear, a morir con dignidad. Sobre todo al venir de donde viene el histórico club carbayón. ¿Tanto tiempo lejos de la élite para caer a la primera? En el norte no se rendirán fácil. Lo sabe Eder Sarabia. Así se lo debe haber transmitido a sus futbolistas. Espera una jornada difícil.

Josan celebra el 0-1 en el Carlos Tartiere ante la mirada de Calleja. / LOF

La mejor noticia para los franjiverdes, aparte del trío de triunfos en el Martínez Valero contra Mallorca, Valencia y Atlético de Madrid que ha revitalizado la confianza de la plantilla, es la recuperación de efectivos. La enfermería se ha vaciado y el preparador vasco ya puede contar, salvo contratiempo de última hora, con todos sus efectivos, a excepción del canterano Adam. Se espera alguna rotación por la acumulación de esfuerzos de la semana, con Álvaro Rodríguez, Pedro Bigas y Marc Aguado como candidatos al once titular para meter piernas frescas que no se vaciaran el pasado miércoles frente al Atlético.

Más descanso

El tiempo también debería jugar en ese sentido a favor de los ilicitanos, con 26 horas y media más de descanso para afrontar este envite, la diferencia entre los duelos entre semana de ambos equipos. En la escuadra asturiana, Guillermo Almada recupera a Fonseca, sancionado contra el Villarreal, para fortalecer un centro del campo que será fundamental, en clave franjiverde, para imponer su estilo y llevar la iniciativa.

Por abajo nadie deja de apretar. El triunfo del Alavés, remontada incluida, en Mendizorroza ante el Mallorca, deja al Elche otra jornada más al filo del descenso, con la posibilidad de regresar a la zona roja de la tabla en caso de pinchar, nuevamente, a domicilio, y que el Sevilla cumpla con su compromiso a posteriori. Esa suma de resultados dejaría la pelea por la permanencia con un tráfico asfixiante, ya que los dos últimos (Oviedo y Levante) recibirían otra dosis más de esperanza, y los franjiverdes estarían obligados a continuar con un duro peregrinar por los campos de España del que ya están hartos, teniendo en cuenta, además, que la siguiente jornada también es a domicilio, en Vigo.

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El Elche no quiere contemplar esa opción. Por salud mental, necesaria para asentar la confianza perdida (y recuperada, en parte) después de tantas semanas sin ganar. Y porque, al final, en el vestuario ilicitano y su entorno son conscientes de que no ganar al último clasificado en su estadio sería una señal de que el problema lejos de casa no solo existe, sino que ya tendría, a estas altura de liga, difícil solución. Por eso, este debe ser el día para ganar lejos de casa. Ahora... ¿o nunca?