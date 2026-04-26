El 1x1 franjiverde del Elche-Oviedo: Una victoria que rompe moldes

El Elche gana 1-2 frente al Real Oviedo gracias a un inicio brillante y se aleja cada vez más del descenso. El partido tuvo dos caras ya que, pese a comenzar con dos goles tempranos, los de Sarabia terminaron pidiendo la hora. Consulta la nota de los 16 franjiverdes:

7 Matías Dituro, Portero Seguro Pese a parecer un inicio cómodo, el argentino tuvo trabajo durante todo el partido. Durante la segunda parte, su mayor labor fue repeler centros y así hizo. Aunque el encuentro se encaminaba hacia un empate local, el Elche no pasó grandes apuros gracias a la actuación de su guardameta.

4 Héctor Fort, Defensa Limitado Volvía a jugar tres meses después y el tiempo parado se notó. No intervino especialmente en el juego del Elche, pero cuando lo hizo mostró destellos del fútbol que tenía antes de la lesión gracias a combinaciones veloces con Sangare. Fue sustituido por Tete Morente.

4 Aboubacar Sangare Traoré, Defensa Impreciso En un partido marcado más por la experiencia que por la táctica, el ilicitano mostró sus flaquezas. Fueron varias las jugadas en las que tuvo que hacer falta para evitar solventar errores. Fue sustituido en la segunda parte.

7 David Affengruber, Defensa Insuperable Frente a un Fede Viñas en forma, el austriaco volvió a mostrar un grandísimo nivel, esta ocasión en el apartado defensivo. Fue la sombra del uruguayo, le desesperó y cortó toda opción de empate carbayón.

7 Pedro Bigas, Defensa Bendito El capitán volvió a la titularidad y no tardó en demostrar que lo merecía. A los seis minutos de partido, el mallorquín se inventó un disparo desde casi el Martínez Valero que terminó en la escuadra. En la segunda parte, con el Oviedo buscando el empate, su labor se tornó en puramente defensiva. Cerró un gran partido despejando todas las ocasiones locales.

4 Adrià Giner Pedrosa, Defensa Discreto Primera titularidad en tres meses para el catalán. Pese a tener la oportunidad, no la aprovechó y pasó sin pena ni gloria por el partido. A su favor, el fútbol del Elche se enfocó por el centro, lo que limitaba sus apariciones.

5 Marc Aguado Pallarés, Centrocampista Tocado Regresaba con el equipo tras dos jornadas fuera por lesión. Pese a la cuestión física, demostró un gran despliegue ofensivo en la primera parte. Tras una hora de juego, Sarabia no quiso correr riesgos y le sustituyó.

5 Aleix Febas, Centrocampista Incómodo Sin la posesión para los franjiverdes, el ilerdense no pudo demostrar su nivel habitual. Pese a ello, sacó las garras en defensa para recuperar balones y salvar el resultado. Aun así, no fue el mejor día para el mediocentro.

8 Gonzalo Villar del Fraile, Centrocampista Joya Actuando de enganche, se convirtió en un dolor de cabeza para la salida de balón del Oviedo. En una gran presión de tantas que realizó, robó el balón en una posición comprometida para los ovetenses y, mediante una gran combinación con Álvaro Rodríguez, marcó el segundo de los franjiverdes con un gran disparo colocado. En la segunda parte, tanto él como el equipo en general dieron un paso atrás a nivel ofensivo. Con los once jugadores actuando de defensas, Villar fue de los pocos que trató de salir con el balón para arañar segundos al cronómetro.

6 Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz, Delantero Comprometido Después de varias jornadas partiendo desde el banquillo, el uruguayo aprovechó el tiempo del que dispuso. Encabezó la presión franjiverde y supo manejarse entre multitud de camisetas azules. Con el equipo atrás, se encargó de darle velocidad a las contras franjiverdes sin mucho éxito.

5 André da Silva, Delantero Desaparecido Gracias a la temprana ventaja, el Elche pasó gran parte del partido defendiendo. Por ello, no pudo aparecer apenas en el partido. Aun con ello, enganchó un balón dividido que por poco no terminó en gol. Fue sustituido en la segunda parte.

6 José Antonio Morente Oliva, Centrocampista Valiente Fue el único sustituto que se atrevió a proponer un juego ofensivo. Como habitúa, trató de encarar desde la derecha para buscar centros siempre que pudo. Sin embargo, el repliegue del equipo le obligó a dedicarse en cuerpo y alma a cortar balones rivales.

4 John Chetauya Nwankwo Donald, Defensa Torpe Con el Elche dedicado a repeler balones, el murciano volvía a defender la camiseta franjiverde. En esa situación, su actuación dejó dudas a través de imprecisiones en el despeje.

2 Germán Valera, Centrocampista Desconectado Ante un partido que parecía se complicaba para el Elche, entró para jugar a banda cambiada. Desde la derecha, se notó su dependencia de la pierna izquierda, por lo que no desarrolló su juego. Para rematar una actuación discreta, cometió una falta sin sentido a un minuto del final que le hizo ver una roja directa.

6 Léo Petrót, Defensa Práctico El encuentro no parecía necesitar la aparición del francés. Sin embargo, entró para frenar a un Oviedo volcado al ataque. Con él sobre el césped, los centros ovetenses se tornaron inútiles ya que siempre eran despejados.