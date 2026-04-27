El Elche abre una brecha de cuatro puntos con la zona de descenso

A cinco jornadas para el final, cuatro puntos de distancia con el antepenúltimo. Así queda la situación del Elche tras 33 partidos de liga, con un interesante margen respecto al antepenúltimo, un Sevilla muy venido a menos que no termina de ver el fin a su hundimiento. Más de un partido de distancia con respecto a la zona roja para los de Eder Sarabia, que han cogido aire, mucho, gracias a su gran racha de resultados actual.

Las tres victorias consecutivas (cuatro en los últimos cinco compromisos) han sacado al Elche de la parte más baja de la clasificación. Lo ubican en un pelotón muy apretado en el que hasta equipos como Real Sociedad, Athletic u Osasuna todavía no pueden respirar con total tranquilidad.

El calendario del Elche

Ahora, el Elche afronta con relativa tranquilidad su visita al Celta, séptimo clasificado, al que podría acercarse a solo tres puntos en caso de asaltar Balaídos, lo que le permitiría dar un paso clave para conseguir el objetivo de la permanencia. Después, los franjiverdes recibirán al Alavés, rival directo, en el Martínez Valero; visitarán al Betis en Sevilla, jugarán su último partido en casa contra el Getafe y cerrarán la temporada en Girona.

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Los jugadores del Elche celebran la victoria frente al Mallorca junto a la afición. / Pablo Miranzo / EFE

Tras haber conseguido la primera victoria fuera de casa de la temporada en Oviedo, las cuentas para la permanencia franjiverde se han aclarado bastante. En caso de sacar los seis puntos que tienen todavía en juego en la ciudad de las palmeras, los de Sarabia llegarían a los 44 puntos, que deberían resultar suficientes para seguir un año más en la élite del balompié nacional. Además, las salidas a Sevilla y Girona podrían medirles a rivales sin nada en juego, con el aliciente extra para los verdiblancos de medirse a un rival directo de su enemigo histórico de la misma ciudad.