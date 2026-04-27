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Primera División

El Elche suma ya 18 goleadores diferentes

Bigas y Villar se unen con sus tantos contra el Oviedo a un club cerca de estar completo

Aleix Febas y Gonzalo Villar celebran el tanto del murciano frente al Real Oviedo.

Aleix Febas y Gonzalo Villar celebran el tanto del murciano frente al Real Oviedo. / LOF

EFE

Dieciocho jugadores de la plantilla del Elche han logrado marcar al menos un gol en la presente temporada en la Liga. En la última semana, dos centrales, David Affengruber y Pedro Bigas, y un centrocampista, Gonzalo Villar, incorporado a la entidad en el pasado mercado de invierno, se han sumado han estrenado su marcador particular.

En el equipo que dirige Eder Sarabia han marcado jugadores de prácticamente todas las posiciones, si bien, como es habitual, el mayor protagonismo corresponde a los delanteros. El portugués André da Silva suma nueve dianas, por las ocho de Rafa Mir y las cinco de Álvaro Rodríguez.

Además, han logrado al menos un gol los defensas Adrià Pedrosa y John Chetauya, los centrocampistas Aleix Febas, Marc Aguado y Martim Neto, los mediapuntas Grady Diangana y Lucas Cepeda, los carrileros Tete Morente, Germán Valera y Héctor Fort, y el joven delantero de la cantera Adam Boayar. A todos ellos se suma el centrocampista Rodrigo Mendoza, que abandonó el club ilicitano en el pasado mercado de invierno tras ser traspasado al Atlético de Madrid.

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Solo los centrales Víctor Chust y Léo Pétrot, los centrocampistas Josan Ferrández y Fede Redondo, con poco protagonismo este curso, el extremo Yago de Santiago, con presencia testimonial, y el lateral Buba Sangaré, llegado en el mercado de invierno, aún no han marcado en Liga, aunque Pétrot y Redondo, sin embargo, sí lo hicieron en la Copa del Rey.

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