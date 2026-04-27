El golazo del capitán del Elche que enamora a España: "Marcas uno de cada 100"

El capitán del Elche, Pedro Bigas, fue uno de los protagonistas principales, no solo en clave franjiverde, sino de toda la jornada en Primera División, al marcar un golazo que abrió la cuenta de los suyos en Oviedo, para conseguir la primera victoria a domicilio del curso, y colarse, de paso, en el ranking de mejores goles del curso en España.

Cuando apenas habían transcurrido cinco minutos de partido, el Elche movía la pelota con calma, una de sus señas de identidad, para tratar de imponer su estilo ante el colista. Bigas recibió de Affengruber. Lejos. Muy lejos de la portería. Se perfiló el balón hacia su zurdo, avanzó unos pasos y lo vio claro: había que intentar el disparo.

Unos 30 metros separaban la posición del capitán franjiverde de la portería defendida por Aarón Escandell, notable guardameta. El impacto con la zurda de Bigas fue perfecto. La trayectoria del balón dibujó una parábola perfecta, imparable, en dirección a la escuadra de la portería del Oviedo. Era cuestión de tiempo, apenas décimas de segundo, cantar el golazo.

Aarón se estiró. Intentó llegar a negarle el golazo a Bigas. No lo consiguió. La pelota entró por la escuadra. Tocó celebrar una auténtica obra de arte. El balear recibió primero la felicitación de sus compañeros titulares sobre el terreno de juego. Y, cuando salió del corrillo, acudió al banquillo. Allí le esperaban Eder Sarabia, primero, y Fede Redondo, después, para rendirse a sus pies, en representación del franjiverdismo y del fútbol en general.

Felicidad plena

El tanto de Bigas se cuela directamente entre los mejores de la temporada, junto a aquella chilena de Adam Boayar el día del Levante a domicilio, aunque con la evidente diferencia de que el canterano no pudo ser feliz por completo, ya que el Elche perdió aquel derbi; y el veterano central sí, pese al sufrimiento de los últimos minutos en el Carlos Tartiere.

Al concluir el choque, ante los micrófonos de DAZN, Pedro Bigas mostró su felicidad por su primer gol de la temporada. No marcaba desde el día del ascenso, en La Coruña, cuando cerró la goleada franjiverde que devolvía a los ilicitanos a Primera División. Su último tanto en la máxima categoría fue hace cuatro años (abril de 2022), en su primer curso en la ciudad de las palmeras, contra el Mallorca.

Bigas realiza el disparo de su golazo para el 0-1. / Jesús Hernández / ECF

"No he marcado un gol igual", reconoció el veterano futbolista, que cumplirá 36 años en mayo. "No veía ningún pase claro, he decidido chutar y ha sido un golazo. Marcas uno de cada 100", agregó.

Noticias relacionadas

El capitán también recalcó la importancia de la victoria, primera a domicilio. "Llevamos sufriendo mucho fuera de casa y creo que ya lo merecíamos. Estamos convencidos de que el objetivo está cerca", explicó el balear. "Nos hemos quitado un peso de encima, pero no nos vemos salvados. Los equipos de abajo están ganando y no se va a decidir hasta el final", concluyó.