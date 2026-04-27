La racha actual del Elche de otra época

Tres victorias seguidas para coger aire. Y para hacer historia. Los triunfos del Elche contra Valencia (1-0), Atlético de Madrid (3-2) y Oviedo (1-2) permiten al conjunto dirigido por Eder Sarabia alcanzar un hito que solo en siete ocasiones había ocurrido con anterioridad en Primera División. Algo que no pasaba desde 2013. Y, este domingo, tiene en su mano un récord absoluto.

Esta es la octava vez en las 25 temporadas del club ilicitano en la máxima categoría que se consigue una racha de tres victorias consecutivas. El récord está en cuatro, al alcance de los franjiverdes si vencen al Celta en Balaídos. Esto ha ocurrido en dos ocasiones. En la 1967-1968, los ilicitanos derrotaron de corrido a Betis (1-0), Sabadell (1-2), Córdoba (3-0) y Las Palmas (2-0), antes de verse superados por el Barça (4-2). Aquella racha, con Ferdinand Daucik recién llegado al banquillo para suplir a Alfredo di Stéfano, sirvió para conseguir la permanencia.

Daucik tomó el relevo de Di Stéfano / Fotos de PERFECTO ARJONES

En la 1973-1974, los franjiverdes ganaron, uno tras otro, a Real Madrid (1-0), Castellón (0-2), Granada (1-0) y Murcia (0-1), dejando su portería a cero en todos los encuentros, algo que también consiguieron frente al Athletic, en casa (0-0), aunque la racha de triunfos se vio cortada. Aquella campaña, como esta, el Elche era un recién ascendido, con Roque Olsen al frente de la nave, y terminó sufriendo para conseguir la salvación.

En la otras cinco ocasiones de este selecto grupo de rachas franjiverdes, la misma se detuvo en tres. La última de ellas fue en la 2013-2014, única del siglo actual, cuando la escuadra comandada por Fran Escribá, también recién ascendida, ganó a Celta (0-1), Espanyol (2-1) y Betis (1-2), en sus primeras victorias de aquel curso, antes de tropezar en el Martínez Valero con el Granada (0-1).

La primera vez

La primera vez que el Elche encadenó tres triunfos en Primera en su historia fue en la 1963-1964. Y lo hizo por partida doble. Primero al ganar a Valencia (2-1), Pontevedra (0-1) y Murcia (3-1) antes de ceder tablas en Madrid con el Atlético (1-1); y apenas unas semanas después derrotando a Sevilla (2-1), Levante (0-1) y Oviedo (2-1), previo a ceder con el Athletic (3-2). Aquella campaña, de la mano de Heriberto Herrera, los ilicitanos fueron quintos.

Heriberto Herrera, entrenador del Elche en la 63-64 / INFORMACIÓN

En la 1964-1965 y en la 1969-1970, el Elche también encadenó tres victorias consecutivas entre los mejores de España. En el primer caso, al vencer a Atlético (1-0), Deportivo (0-1) y Murcia (2-0) antes de hincar la rodilla en el campo del Levante (2-0); y en el segundo al pasar por encima de Real Sociedad (4-2), Sabadell (1-2) y Sevilla (5-0) hasta que el Atlético cortó de raíz el buen momento franjiverde (4-1).

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Rachas históricas a las que ahora se suma esta de un Elche capaz durante la 2025-2026 de acumular récords negativos y positivos. De meses sin ganar a, ahora, tres triunfos seguidos (y cuatro en cinco jornadas). Y la posibilidad, muy cercana en el tiempo, de seguir haciendo historia si la buena dinámica de resultados prosigue en Vigo.