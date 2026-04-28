Bakary Traoré se vuelve a romper el cruzado

Una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla de nuevo, con apenas 21 años. Además, en la misma pierna que le obligó a parar 10 meses en junio de 2024. La mala suerte se ceba con el canterano del Elche Bakary Traoré, cedido en el Tarazona durante la presente temporada, en Primera RFEF. El defensor central, que estaba siendo importante en el club aragonés, volvió a sufrir una lesión grave de rodilla hace diez días, en un partido clave frente al Algeciras en la carrera por la permanencia.

Al inicio de la segunda parte, en una carrera a la espalda contra el delantero rival Rastrojo, apoyó mal y se fue al suelo, llevándose las manos a la rodilla. Fue sustituido entre lágrimas, y las pruebas han determinado que vuelve a sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El jugador estaba siendo importante en el Tarazona, equipo en el que ha disputado cerca de 2.000 minutos y ha sido titular hasta en 24 ocasiones.

Bakary Traore defiende a Benzema en el primer partido de la pretemporada de 2024. / ECF / Jesús Hernández

La acción fue prácticamente idéntica a la sufrida en verano del 2024, durante un amistoso frente al Orihuela, tras ser uno de los canteranos destacados durante la primera pretemporada de Eder Sarabia en el Elche. Entonces, la lesión le obligó a frenar durante cerca de un año, perdiéndose la temporada 2024-2025 por completo. Este verano volvió a iniciar el verano con el primer equipo franjiverde. Tras jugar varios partidos, entre ellos el derbi amistoso en el Rico Pérez, salió cedido a Tarazona en busca de retomar el ritmo competitivo, destino en el que ha vuelto a sufrir una lesión grave en la rodilla.

Problemas de impagos

Su estancia en Tarazona estaba siendo rentable en lo deportivo, siendo una pieza esencial en la defensa de cinco del equipo, que lucha por evitar el descenso a Segunda RFEF. Pero el vestuario denunció impagos y faltas de soluciones de la propiedad a principios de abril, alegando que llegaron a encadenar hasta tres meses sin cobrar.

Noticias relacionadas

De vuelta en Elche

El día después de la lesión, Bakary emprendió su camino de vuelta a Elche para iniciar un nuevo complejo proceso de recuperación cerca de su gente y su familia, entre los que se encuentran su primo Buba Sangaré. Estuvo en el Martínez Valero el pasado miércoles, en la victoria franjiverde frente al Atlético de Madrid (3-2), y desde ya Bakary, con contrato hasta junio de 2027, trabaja en una nueva recuperación con el mismo objetivo que hace 20 meses: seguir persiguiendo su sueño de ser futbolista profesional.