Dituro culmina su 'sorpasso' a Iñaki Peña en el Elche

A principio de temporada se avecinaba debate en la portería del Elche con Dituro e Iñaki Peña. El fichaje, vía cesión, del guardameta alicantino del Barcelona en verano, parecía cerrar las puertas de la titularidad al veterano argentino, clave en el ascenso franjiverde de 2025. Sin embargo, el tiempo ha acabado por colocar por delante a un Dituro que recuperó el '1', se ha aferrado al puesto bajo palos y terminó de culminar un 'sorpasso' por el que pocos hubieran apostado hace meses.

Dituro disputó el pasado domingo ante el Oviedo su 17º partido de liga en la presente temporada, superando a Iñaki Peña (16), una de las principales apuestas del club ilicitano para la presente campaña. El argentino, que fue suplente del alicantino durante gran parte del curso, recuperó la titularidad tras la derrota del Elche en San Sebastián (3-1) en la jornada 23, por lo que acumula diez partidos consecutivos en el once inicial.

Dituro, portero titular del Elche en el partido contra el Athletic / LOF

El veterano guardameta, de 38 años, ha encajado 22 goles en los 17 partidos disputados, seis menos de los que ha recibido Iñaki Peña en los 16 encuentros en los que ha defendido la portería del Elche. Dituro, que fue el portero menos goleado del pasado curso en Segunda División, ha logrado dejar la portería a cero en tres ocasiones, por cuatro de Peña.

Los cambios en la portería

El argentino inició el campeonato como titular, ya que su principal competidor por el puesto se incorporó a finales del mercado, pero cedió el puesto al portero del Barcelona en la quinta jornada. A partir de ese momento, el alicantino, en busca de minutos tras quedar eclipsado en Barcelona, se asentó en la portería del Elche, mientras el argentino disputaba la Copa del Rey y, de forma ocasional, algún partido de liga.

En plena crisis de resultados y tras varios errores en la salida de balón del equipo ilicitano, penalizados con goles por los rivales, como en Mallorca y Anoeta, el técnico optó por un cambio en la portería. Dituro, renovado recientemente por el club por una temporada más, fue determinante para sostener al equipo en varios partidos en las últimas jornadas.

Dituro, con el brazalete de capitán, agradece el apoyo a los aficionados del Elche en Villarreal / Judith Amigo/LOF

El conjunto ilicitano afronta las cinco últimas jornadas fuera del descenso y en uno de sus mejores momentos del curso tras encadenar tres victorias consecutivas, por lo que parece poco probable un nuevo cambio en la portería.

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Eder Sarabia advirtió en todo momento que la plaza de portero titular estaba abierta entre los dos claros pretendientes a la misma. En número de victorias, Dituro ha sido el guardameta titular del Elche en 6 de los 9 triunfos ilicitanos de la temporada, mientras que Iñaki Peña lo ha sido en los otros tres, un porcentaje muy favorable al argentino. El rol de tercer portero ha recaído en Iturbe, fichado en verano de la cantera del Atlético, que todavía no ha debutado en partido oficial.