Al Elche le salen las cuentas en la batalla por la permanencia

En el fútbol no hay nada como sumar de tres en tres, sobre todo cuando peleas por el objetivo de la permanencia... y encadenas rachas como la actual del Elche. El triple salto franjiverde ante Valencia, Atlético de Madrid y Oviedo, unido al impulso anterior frente al Mallorca, ha colocado al conjunto dirigido por Eder Sarabia en una posición privilegiada de cara a conseguir la salvación en la máxima categoría.

Con cuatro puntos de ventaja, con el extra, a día de hoy, del golaveraje, respecto a un Sevilla hundido en la antepenúltima posición de la tabla; el Elche puede mirar con optimismo a las cinco jornadas que le quedan por delante, pese a que tres de ellas sean a domicilio. Una tranquilidad que cualquier resultado diferente a los producidos en el último mes se hubiese alterado de forma reseñable. No fue así y el trabajo de la plantilla franjiverde le deja, en mayo, en disposición de asegurar su presencia cuanto antes un año más entre los 20 mejores equipos del fútbol español.

Calendario del Elche

Al Elche le quedan por delante los siguientes cinco retos: Celta (en Balaídos), Alavés (en casa), Betis (en Sevilla), Getafe (en el Martínez Valero) y Girona (en Montilivi). A priori un calendario suave, sobre todo si tenemos en cuenta diferentes asteriscos. El primero de ellos, que la inminente visita a tierras gallegas será para enfrentarse al peor local de la categoría. Los vigueses solo han sumado 17 puntos en liga este curso en su feudo, por lo que puntuar allí no es una quimera.

El segundo asterisco a tener en cuenta tiene que ver con la fortaleza del Elche como local, lo que invita a pensar que los enfrentamientos contra Alavés, en duelo directo entre dos de nueve clubes que ahora mismo parece que pelearán por evitar dos plazas de descenso; y Getafe son perfectamente abordables para conseguir que los tres puntos en juego se queden en casa.

Y el tercer asterisco tendría que ver con las otras dos salidas (Betis y Girona). Especialmente con la primera. Los verdiblancos podrían llegar a ese choque de la jornada 36 con su plaza europea asegurada (o casi). Y desde la propia entidad ya se ha deslizado algún comentario, con mayor o menor seriedad, sobre el hecho de que acaben resultando jueces en el descenso o la permanencia del Sevilla, su histórico rival.

Los nueve clubes implicados

Rayo Vallecano, Valencia, Espanyol (sin victorias en 2026), Girona, Alavés, Mallorca, Sevilla y Levante son los otros equipos aparentemente implicados en un descenso que ya parece cantado para el Oviedo. Por arriba hay clubes no matemáticamente salvados, aunque sí virtualmente. De todos los mencionados anteriormente, Valencia, Espanyol, Girona, Alavés y Sevilla tendrán tres partidos en sus campos; el resto, dos. Esto podría ser un factor determinante.

En total habrá ocho duelos directos entre los implicados, a fecha de hoy, en la batalla por la permanencia en Primera División, aunque el tiempo podría mutar esta condición en alguno de ellos. Habrá jueces con pedigrí, como el Villarreal, que tiene que enfrentarse a Levante, Mallorca, Sevilla y Rayo en las próximas cuatro jornadas. Real Madrid y Barcelona también aparecen en este calendario, aunque la liga ya parece decidida a favor de los catalanes.

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