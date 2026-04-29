Bigas, capitán del Elche: "No había visto nunca un descenso tan apretado en mi vida"

En la misma línea que su entrenador, Eder Sarabia, el capitán del Elche Pedro Bigas no echa cuentas en la carrera por la permanencia. "No me centro en eso, no soy de ese grupo que están echando cuentas. No está nada hecho y todo puede cambiar. No miro enfrentamientos ni la clasificación, solo me centro en sacar el máximo de mí. Esperemos que la salvación llegue cuanto antes, pero creo que hacer cuentas de lo que hará falta es un error", aseguró el central.

El jugador del Elche, recientemente renovado, comentó sentirse en un "muy buen momento" en su carrera. "Soy un futbolista que siempre ha tenido muchos problemas físicos, pero este año no está siendo así. Tener la posibilidad de seguir un año más me hace sentirme muy contento. Cuando llegue mi momento, no dudaré en echarme a un lado. Pero creo que todavía me queda mucho fútbol", añadió.

"Considero que está siendo una temporada atípica, esto no suele pasar (el que haya tantos equipos peleando por la permanencia). Lo normal es que haya más distancia. Creo que es una temporada bonita para el aficionado. Es una liga muy competitiva, no lo había visto todo tan apretado desde que soy futbolista", explicó Bigas sobre lo ajustada que está la lucha por salvarse.

Mensaje a sus compañeros más indecisos

El capitán del Elche quiso lanzar un mensaje a aquellos futbolistas que terminan contrato en junio y, por un motivo u otro, están dudando entre si continuar como franjiverde o seguir con su carrera en otro sitio: "Yo cada vez veo el final más lejos, pero es difícil estar mejor en un club como este, con una afición como esta. Es un club que lo está haciendo todo para seguir haciéndose un grande. Se están haciendo muchas cosas, entre ellas las instalaciones, para que el jugador esté agusto. Yo, desde la experiencia que tengo aquí, invitaría a que todo el mundo que está dudando a que siga".

"El recibimiento del domingo fue una barbaridad. No es fácil para la afición haber estado tanto tiempo sin ganar fuera de casa, pero es increíble que te agradezcan así. Solo tenemos palabras de agradecimiento. Por lo que se caracteriza este club es por la unión entre equipo y afición. No celebramos la permanencia, solo una victoria fuera de casa. Seguro que cuando nos salvemos la celebración será mayor", dijo sobre los aficionados que esperaron a la expedición franjiverde el pasado domingo, pasadas las 22 horas.

El defensa central analizó los motivos que han llevado al equipo a esa remontada clasificatoria, tras haber pasado hasta tres semanas en descenso. "Si por el entrenador fuera, tendríamos el balón los 100 minutos que dura un partido. Él tiene una visión del fútbol que no tiene nadie. Pero ahora lo que valen son los puntos. El otro día, en Oviedo, también tocaba defendernos bien. A la mínima que se pueda hay que intentar jugar el balón, pero siempre con cabeza y desde ese criterio. Sea como sea, pero siempre teniendo en mente lo que nos pide el míster. Ha habido momentos difíciles, pero lo más importante ha sido que no hemos dejado de creer en lo que hacíamos. Hemos estado siempre al pie del cañón", desarrolló.

David Affengruber es agarrado por Almada en la acción de la expulsión, todavía con 1-1. / Áxel Álvarez

El central, que es uno de los principales líderes del vestuario, se deshizo en elogios hacia David Affengruber, con un mensaje de deseo respecto a su convocatoria con Austria para el Mundial: "Su superioridad es algo que ve todo el mundo. Lo está demostrando jornada a jornada. Ojalá tenga esa convocatoria para el Mundial y disfrutar de esa experiencia. Es un jugador que nos da mucho, nos aporta mucho. Cada semana es mejor. Esperemos poder disfrutarle aquí el máximo tiempo posible".

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Con su marcha todavía coleando, Bigas habló sobre el adiós de Álvaro Núñez, el pasado mercado invernal, tras una pubalgia que no le permitió tener continuidad con el equipo. "Era un jugador que estaba muy bien, que entendía muy bien lo que pedía el míster. Nos daba mucho. Adaptarse a la manera de jugar de Eder necesita un proceso, pero los que están ahora en esa posición lo están haciendo de maravilla. Nosotros queremos que los que están haciéndolo bien se queden, pero no podíamos hacer nada. Fue una pena, porque yo también me llevo bien con él. Ahora toca ganarle. Era un jugador importante, pero ya está. Los que están aquí lo están haciendo bien", destacó sobre su relación con el lateral diestro.