El Elche convoca el Día del Fútbol Base contra el Alavés

Ganar en el presente para asegurar el futuro. Eso busca en este final de temporada el Elche, con el objetivo de la permanencia en Primera División al alcance de su mano en los cinco partidos que quedan, tras haber abierto una brecha de cuatro puntos respecto a la zona de descenso. Uno de esos duelos será el de la jornada 35 contra el Alavés, en casa, para el que se prepara un ambiente de gala.

El duelo ante el conjunto vitoriano, rival directo de los ilicitanos en esta batalla por la salvación (y que no podrá contar con el exfranjiverde Lucas Boyé, lesionado), será el penúltimo del curso en un Martínez Valero que está siendo un fortín durante la 2025-2026, escenario indispensable para entender, si se acaba produciendo, la continuidad del Elche en la máxima categoría.

Los jugadores del Elche celebran el gol al Valencia / Héctor Fuentes

Para este duelo (sábado 9 de mayo, 14 horas) clave por la permanencia, el Elche ha decidido dedicar un espacio importante a su cantera, con la convocatoria del Día del Fútbol Base, una iniciativa que se está convirtiendo en habitual a lo largo de los últimos tiempos.

Entradas para el Elche-Alavés

El Elche invitará a todos los jugadores y jugadoras de su fútbol base, que verán juntos el duelo contra el Alavés en una zona del coliseo franjiverde, con el añadido extra de que cada canterano dispondrá de la posibilidad de adquirir hasta dos entradas a un precio reducido para sus acompañantes. Si el aforo del Martínez Valero ya suele rozar el lleno cada jornada, en esta tan especial se esperá una dosis extra de franjiverdismo.

Hay que recordar que, para el abonado del Elche, la entrada está incluida en su carnet de temporada. Por otra parte, la entidad también ha anunciado los precios para el día del Alavés para público general, que oscilan entre los 30 euros en Anillo y los 140 euros en Tribuna Central.

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Niños del Elche con pancartas esperan a sus ídolos antes de empezar un partido. / Áxel Álvarez

Antes de medirse al Alavés en casa, el Elche visita este domingo (14 horas) al Celta de Vigo, en busca de su cuarto triunfo seguido y de dar un paso casi definitivo hacia la permanencia. Tras recibir al conjunto babazorro, a los de Eder Sarabia les quedará un último compromiso en el Martínez Valero, el correspondiente a la penúltima jornada de liga, contra el Getafe de Pepe Bordalás.