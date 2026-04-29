La enfermería del Elche se queda prácticamente vacía

El Elche, con 12 puntos de los últimos 15 posibles, entra en un tramo de la temporada clave en la lucha por la permanencia... en el que le está saliendo todo de cara. Sobre el verde, sacando los partidos adelante con más garra y capacidad de resistencia que fútbol. En lo clasificatorio, con cuatro puntos de margen sobre el descenso. Pero también en la enfermería.

Eder Sarabia prepara la visita al Celta este domingo (14 horas) con su plantilla prácticamente al completo. 21 futbolistas de campo y los tres porteros. Casi todos disponibles para jugar en Balaídos. De hecho, el extremo Yago de Santiago ha sido la única ausencia en la sesión, desarrollada en el Díez Iborra y abierta para los medios durante los primeros 15 minutos.

El dorsal '7' del Elche tiene molestias en la rodilla desde el tramo final de la semana pasada. No viajó con el equipo a Oviedo, en el que fue el primer triunfo a domicilio de la temporada, y apunta a ser baja también en Vigo, a falta de ser confirmada por Sarabia en la previa.

Héctor Fort, con un aparatoso vendaje en la mano durante el entrenamiento. / A. R.

A la ausencia de Yago también se ha sumado el canterano Adam Boayar, con ficha del filial pero habitual en los entrenamientos del primer equipo durante toda la temporada. El mediapunta lleva cerca de dos meses lesionado, periodo en el que ha ido encadenando molestias musculares que no le permiten regresar con el grupo.

Vendajes de Bigas y Fort

Una de las imágenes de la sesión ha sido la charla previa de los capitanes Matías Dituro, Pedro Bigas y David Affengruber con Sarabia, previa a la sesión. Además, el propio Bigas, quien ha hablado ante los medios antes del entreno, se ha ejercitado con cintas kinesiológicas en su rodilla izquierda, la misma pierna sobre la que se le cayó Lucas Beltrán en Mestalla, a principios de enero. Por su parte, el carrilero Héctor Fort también ha entrenado con un aparatoso vendaje en la mano izquierda.

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Sin presencia del filial

Las sesiones del primer equipo franjiverde suelen contar con la presencia de futbolistas del filial. Esta semana será una excepción, ya que el Ilicitano se juega el domingo (12 horas) la continuidad en Segunda Federación. El equipo entrenado por Carlos Cuéllar depende de sí mismo. Si vence al descendido Quintanar del Rey, se salvará independientemente de lo que haga el resto. Pero incluso empatando o perdiendo mantendría la categoría si Navalcarnero, Real Madrid C e Intercity no ganan.