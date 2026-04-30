Elche CF
La rodilla no deja en paz a Yago de Santiago
El extremo del Elche vuelve a tener molestias en la pierna derecha, misma en la que se rompió el cruzado, y podría no volver a jugar esta temporada con la idea de iniciar la próxima "al 100%"
El calvario de Yago de Santiago. Uno que empezó en enero de 2025, en una mañana aparentemente tranquila de invierno, y que sigue dando problemas 15 meses después. El extremo gallego, que apenas ha tenido minutos a lo largo de la temporada, vuelve a tener molestias en la rodilla derecha. Y tanto el club como el futbolista se están planteando que no vuelva a jugar más en el mes que queda de liga con el objetivo de que empiece "al 100%" la campaña 2026-2027, cuando entrará en su último año de contrato.
El futbolista gallego, después de una gran primera vuelta en Segunda División siendo un fijo en el extremo zurdo, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el 28 de enero de 2025, durante un entrenamiento. El futbolista dijo adiós a la temporada, la primera como profesional, y emprendió un largo camino hacia recibir el alta competitiva.
Volvió a una convocatoria el 6 de octubre, en Mendizorroza, pero no volvió a ponerse la camiseta del Elche en partido oficial hasta el 29 de octubre, en Copa frente a Los Garres. Cuatro días después jugó 20 minutos en Montjuic, en el que fue su debut en Primera División.
Yago fue ganando en sensaciones, haciéndose un hueco poco a poco en la rotación... pero lo cierto es que ha dado síntomas de estar todavía lejos de su mejor versión, aquella que exhibió durante sus primeros cinco meses como franjiverde. Ha disputado 278 minutos en liga y acumula tres titularidades, sin aportaciones de gol. Y cuando faltan cinco jornadas para el final de la liga, es una opción que no vuelva a jugar hasta el próximo curso.
Molestias que reaparecen
El futbolista, que habitualmente ha competido con vendajes compresivos o cintas kinesiológicas para proteger la rodilla, vuelve a tener unas molestias que aparentemente no revisten demasiada gravedad... pero hay dudas entre parar o terminar la liga.
"Con Yago tenemos que terminar de decidir un poco lo que vamos a hacer, porque está teniendo algunas molestias en la rodilla. No es nada importante, porque el otro día se hizo una resonancia y está bastante bien, pero hay que tomar alguna decisión para que acabe de estar al 100%. Entre el área médica, el club y el jugador terminaremos de decidir un poco lo que se va a hacer para ver si está listo para estos últimos partidos, que es lo que nos gustaría. Si no, pues a empezar la temporada que viene al 100%", explica Eder Sarabia sobre el estado del jugador.
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