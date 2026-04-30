Sarabia imagina el Elche del futuro con Buba Sangaré y Gonzalo Villar

La continuidad como franjiverde de los cedidos Gonzalo Villar y Buba Sangaré es un tema que, si dependiera exclusivamente del rendimiento de ambos futbolistas, Eder Sarabia no tiene dudas. Se los quedaría en el Elche de la temporada 2026-2027. El entrenador bilbaíno se ha mostrado favorable a que formen parte de la plantilla del próximo curso, principalmente tras el buen mes de abril protagonizado tanto por el lateral diestro como por el centrocampista.

Además, el técnico del Elche cree que el sentir es recíproco. Que tanto Buba como Gonzalo también quieren seguir el próximo año entre palmeras, defendiendo la franja, sobre todo si el equipo cierra su permanencia en Primera División. Así lo ha hecho sentir Gonzalo Villar en varias ocasiones desde su regreso al club, a "su casa". Y es un relato que también encaja con Buba Sangaré, ilicitano de cuna que se ha hecho con un hueco en la zaga del Elche con apenas 18 años.

Villar, el más probable

Que Gonzalo siga siendo futbolista del Elche la próxima temporada parece el desenlace más probable a estas alturas del curso. El futbolista, que llegó cedido en invierno, tiene contrato con el Dinamo de Zagreb hasta junio de 2029... pero según informaron varios medios croatas, en su contrato se incluyó una opción de compra de algo más de un millón de euros que todo hace indicar será ejecutada por la propiedad encabezada por Christian Bragarnik.

Gonzalo Villar, de rodillas sobre el césped del Martínez Valero, tras el pitido final en el Elche 3-2 Atleti. / Europa Press

"Está demostrado el grandísimo jugador que ya demostró que es. Le costó un poquito la adaptación, pero es que esta es su casa. Es un chaval espectacular que ha madurado una barbaridad, que siente esto como suyo y se va a dejar el alma. Es un jugador de muchísimas cualidades en todos los sentidos para el futuro de este club, ojalá en Primera", dijo Sarabia sobre él la semana pasada, tras su gran actuación frente al Valencia. Después de apenas contar durante los dos primeros meses, Villar se ha hecho un hueco en la medular franjiverde en las últimas semanas, donde está siendo una pieza importante en el resurgir franjiverde.

Las dudas con Buba

El problema con Buba Sangaré y su continuidad como franjiverde no viene dado por su rendimiento ni mucho menos por su proyección. Pero sí que supondría un mayor riesgo en el apartado económico. El lateral está cedido por la Roma, con opción de compra. Se desconoce la cifra exacta de esa cláusula, pero todas las informaciones que han salido al respecto apuntan a una cifra importante. Es lo que pesa a día de hoy en la dirección deportiva franjiverde para cerrar la continuidad de Buba, un fichaje que llegó respaldado por el secretario técnico Pepe Contreras.

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Buba Sangaré se tapa la cara con la camiseta en La Cerámica. / AFP7

"Es de Carrús, que vive ahí con sus padres, solo con decir eso... Aprecio la identificación que tiene, las cualidades que tiene. Desde luego que ha sido una grandísima sorpresa. Fue Pepe Contreras quien propuso su nombre en los últimos días del contrato. Desconozco las condiciones exactas para su futuro, pero sí que le veo en el Elche de la próxima temporada. Y creo que él también se ve jugando aquí", explica Sarabia sobre Buba, quien se ha hecho un hueco como central diestro en la zaga ilicitana.