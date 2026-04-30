Sarabia pone todo su foco en el Celta-Elche: "Son tres puntos muy importantes"

"Tres puntos que son muy importantes, pero no creo que definitivos". Esa es la trascendencia que da Eder Sarabia al Celta-Elche de este domingo, en el que el conjunto franjiverde podría dar un paso clave hacia la permanencia virtual (que no matemática) en Primera División. "Nosotros tenemos todo el calendario que nos queda presente, pero nos centramos en el domingo. No pensamos más allá de Balaídos porque nos jugamos tres puntos muy importantes, pero no creo que definitivos para salvarnos. Ni pensar en la permanencia ni en otra cosa. En ganar el domingo en Vigo", garantiza el técnico.

El técnico franjiverde, plenamente consciente de que su equipo atraviesa su mejor momento de la temporada, con 12 puntos de 15 posibles, asegura que ve al equipo "muy fino, preciso y suelto" con el balón para las "cinco finales" que quedan. "Seguramente teníamos esa losa de no ganar fuera de casa pese a haberlo merecido. Fue importante esa victoria, es vital esta racha y toca aprovecharla. Es probable que en estos cinco últimos partidos volvamos a perder, ojalá que no. Pero lo que nos toca es centrarnos en esos detalles que ahora sí nos están permitiendo llevarnos muchos puntos".

El Elche buscará esos tres puntos definitivos en la carrera por seguir en Primera en Balaídos, frente a un Celta que va cuesta abajo y que es el peor local de toda la liga. El equipo de Claudio Giráldez ha ganado únicamente cuatro partidos en su estadio. Pero Sarabia no se fía: "Seguramente no estén en su mejor momento. La eliminación en Europa fue dura para ellos, pero es un equipo con muchas alternativas, alegre y valiente que en Balaídos ha ido generando un ambiente y una conexión bonita. Partido bonito para analizar, para preparar y para trabajarlo porque nos va a exigir muchísimo porque vienen con una temporada muy buena".

Bajas, Bragarnik y Álvaro Núñez

El conjunto franjiverde viajará a Vigo con tres bajas. Dos por lesión y una por sanción. Germán Valera, expulsado en el tramo final frente al Oviedo, no estará disponible; mientras que Adam Boayar y Yago de Santiago tampoco viajarán por problemas físicos. En el caso de Adam, el técnico confía en que pueda volver "la semana que viene"... pero el pronóstico con Yago es menos optimista. El extremo tiene molestias en su rodilla derecha, la misma que le mantuvo diez meses al margen por una rotura del cruzado, y está pendiente de tomar una decisión acerca de las próximas semanas.

Sarabia quiso poner en valor la importante que tuvo la comparecencia de Christian Bragarnik en el resurgir del equipo. El propietario habló en la previa al Elche-Mallorca, con el equipo en descenso, y desde entonces ha ganado cuatro partidos en cinco jornadas. "No sé si fue definitivo para que él saliera a rueda de prensa, pero tuvimos una reunión en la que se lo propuse yo. Es una persona que habla bien, que argumenta todas sus decisiones y transmite. Él se ve todos los datos, además de los partidos, y sus argumentos están justificados. Su palabra da tranquilidad hacia fuera. Claro que no es casualidad que hayamos ido a mejor desde que habló. Es una persona que cada vez tiene más el cariño del franjiverdismo".

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Christian Bragarnik, sonriente, durante su comparecencia pública de hace un mes. / Áxel Álvarez

Uno de los rencuentros con morbo que se producirán este domingo será con Álvaro Núñez. El latetal abandonó el Elche el último día del mercado invernal, rumbo al Celta. Sarabia le calificó como "un grandísimo profesional que tuvo dos condicionantes en esa fase: el de la lesión y el de la renovación automática que tenía. Cada uno toma las decisiones, con sus circunstancias, lo mejor que puede. Debemos pasar página y agradecer lo que hizo. Ahora me centro en él en lo futbolístico, y en ese apartado su última aparición fue como central zurdo. Nosotros le deseamos lo mejor, porque nos ayudó mucho y nosotros a él también".