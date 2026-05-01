El Elche, entre el cielo de Europa y el infierno de Segunda

A cinco jornadas para el final y tras un vaivén de rachas (positivas y negativas), el Elche se encuentra ahora mismo en una posición relativamente cómoda para afrontar un final de temporada en que el objetivo es la permanencia en Primera División.

Con cuatro puntos de ventaja, más el extra del golaveraje general, respecto al Sevilla, el conjunto dirigido por Eder Sarabia, que lleva tres victorias seguidas y cuatro en los últimos cinco partidos, afronta nuevamente con confianza el tramo decisivo de la competición. Y con cuentas claras, al menos mirando hacia abajo.

Sin embargo, este buen momento y la posibilidad de que la liga española cuente con una plaza extra para competiciones europeas la próxima temporada han abierto una ventana, remota, pero posible, a que el Elche, si mantiene su excelente dinámica, pueda pelear por disputar la próxima edición de la Conference League.

Ahora mismo, los franjiverdes ocupan la 14ª posición de la tabla, con 38 puntos. En principio, a Europa van seis equipos vía liga: cuatro a la Champions League, uno a la Europa League y otro a la Conference. La séptima plaza ya tiene dueño seguro: la Real Sociedad a la segunda competición en importancia como flamante campeón de Copa del Rey.

Las cuentas de Europa

La liga española disputa, en las competiciones europeas de este curso, una plaza extra para la Champions de la 2025-2026 con la Bundesliga alemana. El reglamento UEFA otorga dos puestos más para el máximo torneo continental a las dos ligas que mejor lo hayan hecho en las tres copas europeas del presente curso, según baremos que tienen en cuenta victorias, empates, derrotas, pases de ronda y número de participantes.

La primera de esas dos plazas va a ser, seguro, para la Premier League. La segunda se la juegan España y Alemania, con el Atlético de Madrid (Champions) y el Rayo Vallecano (Conference) como representantes nacionales en las semifinales europeas y el Bayern Múnich (Champions) y el Friburgo (Europa League) por los teutones.

Kane y Marquinhos disputan un balón durante el PSG-Bayern / Agencias

En esta semana (ida de semifinales), la liga española ha cogido algo de ventaja respecto a la alemana, gracias al triunfo vallecano y al empate colchonero, ya que los dos representantes de la Bundesliga han caído derrotas. En los próximos días se aclarará si España tiene esa octava plaza para competiciones europeas de la temporada próxima.

En tal caso, el séptimo clasificado de Primera División iría a la Conference League. Ahora mismo esa plaza la ocupa el Celta, con 44 puntos, próximo rival del Elche, empatado con el sexto, que es el Getafe, al que los ilicitanos todavía tienen que recibir en el Martínez Valero. Si los franjiverdes vencen este domingo en Balaídos al peor local del curso y acompañan otros resultados, los de Sarabia no solo podrían asegurar virtualmente la permanencia... incluso podrían empezar a pensar en Europa.

El alto número de contendientes para esas plazas europeas, con una clasificación muy apretada, y el hecho de que el Elche tenga dos partidos en casa y tres fuera en este tramo final de curso convierten en compleja la posibilidad de alcanzar la plaza para competición continental. Sin embargo, queda claro que imposible no es.

Las cuentas del descenso

Pese a esta posibilidad de soñar con Europa, la realidad del Elche la marca la distancia con el descenso a Segunda División. Ahí el respiro ha sido mayúsculo tras ganar consecutivamente a Valencia, Atlético y Oviedo. Los cuatro puntos de renta con la zona roja suponen un colchón que se hubiese firmado al inicio de curso, pero sobre todo hace algo más de un mes, cuando los franjiverdes estaban en crisis de resultados.

Ahora, el Sevilla queda a cuatro puntos... con el teórico extra del golaveraje. El particular entre ambas escuadras está igualado, por lo que desempataría el general. Ahí, ahora mismo los ilicitanos llevan una diferencia de goles de -6 (44 a favor, 50 en contra), mientras que la de los hispalenses es de -15 (40 marcados y 55 encajados).

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Imagen correspondiente al partido entre Elche y Sevilla / Pablo Miranzo / EFE

Por lo tanto, salvo que se mezclen resultados extraños en forma de goleadas a favor del Sevilla y en contra del Elche en estas últimas cinco jornadas, la lógica invita a pensar que los de Sarabia terminarán la temporada con mejores números en esta estadística, lo que les otorga algo más de aire en una batalla por evitar el infierno que será la primera que deban ganar antes de pensar en abrir las puertas del cielo.