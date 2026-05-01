Primera División
Horario y dónde ver el Celta-Elche de la jornada 34 de Primera División
El conjunto franjiverde visita Balaídos con el objetivo de prolongar su buena racha
El Elche, en plena racha positiva que le ha alejado a cuatro puntos del descenso, visita al Celta este domingo 3 de mayo (14 horas) en el estadio de Balaídos. El partido, correspondiente a la jornada 34 de Primera División, enfrenta a dos conjuntos en dinámicas opuestas.
El conjunto franjiverde llega con la flecha apuntando para arriba. El equipo dirigido por Eder Sarabia se ha hecho fuerte en el último mes, con tres victorias consecutivas, cuatro en las últimas cinco jornadas y, al fin, ha estrenado su casillero de triunfos a domicilio, la semana pasada en Oviedo.
El Celta, por su parte, llega tras haber perdido sus últimos tres compromisos ligueros, contra Oviedo, Barcelona y Villarreal, los dos últimos a domicilio, a lo que añadieron su eliminación en competición europea. El conjunto dirigido por Claudio Giráldez, además, es el peor local de Primera División.
En el partido de la primera vuelta, correspondiente a la séptima jornada, el Elche ganó por 2-1. En un encuentro disputado en el Martínez Valero, André Silva adelantó a los franjiverdes y Borja Iglesias igualó rápidamente. El tanto definitivo, ya en el segundo tiempo, lo hizo John Chetauya.
¿Dónde ver por TV el Celta-Elche?
El partido entre Celta y Elche de este domingo podrá ser seguido a través de Movistar+LaLiga. En las diversas plataformas de pago que ofrecen este canal, desde media hora antes del encuentro, se realizará una extensa previa con protagonistas de ambos conjuntos.
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