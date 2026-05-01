El mal fario del Elche en Vigo... y de la leyenda del Celta con el Elche

Presente contra pasado en Balaídos. Y nunca mejor escenificado. El Elche tratará de continuar con su gran racha (tres victorias seguidas) en un contexto en el que la actualidad le podría dar como favorito... y la historia le dice todo lo contrario. Los franjiverdes se miden al peor local de Primera División, un Celta que acumula tres derrotas consecutivas y solo un triunfo en sus últimos siete partidos de liga, pero donde solo han ganado tres veces en 27 visitas.

Balón dividido en el partido entre Celta y Elche de 2009 / Información

La última de ellas fue ya hace casi 13 años. Con Luis Enrique como inquilino del banquillo celeste, el conjunto dirigido por Fran Escribá asaltó Balaídos al imponerse por la mínima, gracias a un gol de Javi Márquez en la segunda parte. Fue el segundo triunfo consecutivo allí, ya que en la 2011-2012, en Segunda División, los ilicitanos también regresaron de tierras gallegas con los tres puntos (1-2) con un tanto de cabeza de Pelegrín en los últimos compases del encuentro que decidió el choque.

El Elche celebra el gol de Lombán en Balaídos en 2015 / Marta G. Brea

El central catalán rompió un mal fario entonces que duraba casi cuatro décadas, desde que en octubre de 1974 el Elche lograra su primera victoria en el campo del Celta. Entonces, con Néstor 'Pipo' Rossi al frente de la nave franjiverde, se impuso también por 1-2. Melenchón adelantó pronto a los visitantes, Jiménez igualó la contienda y Aníbal Montero, al filo del descanso, consiguió el hito en tierras viguesas para un equipo que aguantó media hora con diez, tras la expulsión de Indio. Además, Castro falló un penalti para los locales.

Las tres últimas visitas del Elche al Celta han terminado en derrota: 3-1 en la 2020-2021, 1-0 en la 2021-2022 y 1-0 en la 2022-2023. Aquel último enfrentamiento lo decidió Aidoo en el tiempo de descuento. La última vez que los franjiverdes rascaron algo en Balaídos fue en la 2014-2015, justo después de aquellas dos victorias seguidas, con unas tablas (1-1) firmadas gracias a Lombán, que transformó un penalti en el minuto 87 para equilibrar el tanto de Krohn-Dehli.

Iago Aspas y el Elche

Estos duelos más recientes los ha vivido Iago Aspas, leyenda del celtismo, como rival del Elche. Y pese a celebrar triunfos colectivos, no ha sido así en lo individual. Al crack gallego no se le ha dado nada bien en su carrera el conjunto franjiverde: solo le ha hecho un gol, en el Martínez Valero, en 13 enfrentamientos.

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Iago Aspas celebra el único gol de su carrera al Elche / Ana Escobar/EFE

Aquella diana, eso sí, sirvió para ganar, por 0-1, el Día de Reyes de 2023. El Elche es el vigésimo rival al que más veces se ha enfrentado Aspas en su carrera... y al que menos goles ha hecho. Un mal fario que vivirá un nuevo episodio este domingo, aunque el veterano delantero (38 años) no es titular en liga desde el 12 de enero.