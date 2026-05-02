Previa del Celta de Vigo-Elche | Mucho más que tres puntos en juego

Lo que parecía imposible se tornó en realidad. El equipo franjiverde ya sabe lo que es ganar fuera de casa, ahora es momento de repetirlo. El Elche se enfrenta al Celta de Vigo este domingo (14 horas) en Balaídos en busca de una nueva victoria visitante que confirme su buen estado de forma. Los de Sarabia han ganado cuatro de sus últimos cinco encuentros, lo que les aleja de los puestos de descenso que, hace un mes, le eran familiares. Una victoria ante el conjunto vigués no solo les libraría de ese miedo, sino que también podría colocarlos a solo tres puntos de competiciones europeas.

Los jugadores del Elche celebra el gol de André Silva frente al Celta. / Matías Segarra

El sueño europeo que ilusionaba a los ilicitanos a principio de temporada se tornó en pesadilla con el cambio de año. Precisamente, tras vencer al conjunto celeste en la primera vuelta, el Elche terminaba la jornada en cuarta posición, su mejor esta campaña. Desde ese 28 de septiembre, el equipo de Sarabia comenzó una caída libre en la liga que les llevó hasta el descenso hace mes y medio. Después de 30 días en la zona roja, los buenos resultados de las últimas semanas han aupado al equipo a una posición privilegiada en la lucha por la salvación.

Un historial contradictorio

El conjunto dirigido por Claudio Giráldez no es un rival a batir para Sarabia. En el partido de la primera vuelta, correspondiente a la jornada siete, el Elche se impuso por 2-1 a los vigueses en el Martínez Valero. André Silva adelantó a los franjiverdes a los 18 minutos rematando a placer un pase de la muerte. Sin embargo, una pérdida del portugués en campo propio instantes después resultó en el empate celeste con la firma de Borja Iglesias. Pese a poder recuperar la ventaja desde los once metros, Ionut Radu detuvo la pena máxima ejecutada por Rafa Mir. La afición franjiverde tuvo que esperar hasta el minuto 68, cuando John Chetauya mandó a la escuadra del rumano un balón dividido dentro del área que se traduciría en tres puntos.

En cuanto a la ciudad, los franjiverdes no acostumbran a desplegar su mejor fútbol en Vigo. La última visita exitosa del Elche a Balaídos se remonta a 2013. En un duelo que enfrentaba a Luis Enrique y Fran Escribá en los banquillos, el valenciano salió vencedor gracias al solitario tanto de Javi Márquez. Aquel año, al igual que en esta ocasión, el Celta llegó al partido por encima del conjunto franjiverde, mientras que estos peleaban por la salvación. Finalmente, la campaña 13-14 concluyó con ambos equipos salvados.

Duelo en el barro

Pese a los malos resultados lejos del Martínez Valero, el Elche tiene otra gran oportunidad para sumar como visitante. La victoria en el Carlos Tartiere rompió la maldición como visitante de los de Sarabia esta temporada, no obstante, el equipo franjiverde continúa siendo el peor de la liga alejado de su feudo. Enfrente, el Celta de Vigo se erige como el peor local de la competición. En los 16 partidos jugados en Balaídos esta campaña, los de Claudio Giráldez solo han logrado cuatro victorias.

El Elche llega al partido en su mejor estado de forma de la temporada. Valencia, Atlético de Madrid y Oviedo fueron víctimas del juego de Eder Sarabia. Hasta entonces, el conjunto franjiverde no había sido capaz de sumar de tres en tres consecutivamente. Ahora, está en una racha de tres jornadas seguidas ganando. El entrenador vasco confirmó en la rueda de prensa previa al encuentro que no podrá contar con Germán Valera, que cumple sanción tras ver la roja contra el Oviedo, Adam Boayar, todavía con problemas musculares, ni Yago de Santiago, que apunta a perderse lo que resta de temporada con molestias en su fastidiada pierna derecha.

Su rival será el peor Celta de la temporada. Los de Claudio Giráldez tienen un historial inverso al Elche en las últimas cinco jornadas: cuatro derrotas y una victoria. Así como los franjiverdes no eran capaces de enlazar victorias, el equipo celeste acumula tres derrotas consecutivas por primera vez en la temporada. El encuentro tendrá el aliciente extra de enfrentar por primera vez a los de Sarabia con Álvaro Núñez tras su problemática salida en enero. El técnico gallego tendrá las bajas de Marcos Alonso, por acumulación de tarjetas, y Carl Starfelt, todavía renqueante de su lumbalgia.

El Elche quiere enfocarse en la salvación, pero por qué no soñar en grande. Tres puntos en Balaídos pueden convertir un final de temporada que apuntaba sufrido en la mayor ilusión de la historia reciente franjiverde. Si el resto de resultados acompañan, después de noventa minutos, el conjunto de Sarabia puede comenzar la semana a, tan solo, un partido de Europa.

Alineaciones probables

Celta de Vigo: Ionut Radu; Álvaro Núñez, Javi Rodríguez, Carlos Domínguez; Javi Rueda, Ilaix Moriba, Fer López, Sergio Carreira; Iago Aspas, Ferrán Jutglá y Borja Iglesias.

Noticias relacionadas

Elche CF: Matías Dituro; Buba Sangare, David Affengruber, Léo Petrot; Tete Morente, Aleix Febas, Gonzalo Villar, Marc Aguado, Lucas Cepeda; André Silva y Álvaro Rodríguez.