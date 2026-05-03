El 1x1 franjiverde del Celta de Vigo-Elche: Un atasco más grande que el del puente de mayo

El Elche pierde 3-1 frente al Celta de Vigo en un mal encuentro y se mantiene en la lucha por la salvación. Un gol de André Silva a diez minutos del final ilusionó a los franjiverdes, pero rápidamente fue respondido por el ataque celeste. Consulta la nota de los 16 franjiverdes:

3 Matías Dituro, Portero Ineficaz Encajó tres de los cuatro tiros a puerta que enfrentó. En el primer gol no pudo hacer apenas, pero en el segundo fue una estatua ante Iago Aspas. Con el balón en los pies no supo encontrar compañeros, optando a menudo por el “pelotazo”.

4 John Chetauya Nwankwo Donald, Defensa Diferente Fue la nota discordante en un Elche que comenzó atascado. Intentó aparecer en posiciones adelantadas para aliviar la salida de balón. En una de esas aventuras, logró rematar un centro que por poco no acaba en gol. En defensa también aportó logrando cortes clave como en el contraataque previo al tercer tanto local.

2 David Affengruber, Defensa Irreconocible A los 14 minutos de partido, tuvo un fallo clamoroso en un pase hacia Dituro que provocó el gol celeste. También fue muy tímido en el duelo previo al segundo tanto. En la batalla personal entre el austriaco y Jutglà, el delantero catalán salió vencedor en la mayoría de acciones. Las dudas le obligaron a ser sustituido.

5 Pedro Bigas, Defensa Sólido En una línea defensiva que, al inicio, hizo aguas, el capitán fue el menor de los males franjiverdes. En la vuelta de vestuarios midió mal y por poco no vuelve a dejar al Elche con 10. Por suerte para él, el árbitro no vio falta.

4 José Antonio Morente Oliva, Centrocampista Apagado Pese a tener el equipo volcado en su banda en los primeros compases, apenas pudo realizar intervenciones de calidad. La segunda parte, sin embargo, vio otra cara del gaditano. El extremo intentó centros e incluso llegó a rematar. Al igual que al inicio, sin éxito. Por ello fue sustituido.

5 Marc Aguado Pallarés, Centrocampista Acertado Dentro de un mal partido general, estuvo acertado en la asociación. Solo falló dos pases en todo lo que estuvo en el campo, pero los que acertó no se convirtieron en mucho. Fue sustituido.

7 Aleix Febas, Centrocampista Aislado Cuando mejor estuvo el Elche, antes de los goles, Sarabia le colocó como lateral izquierdo. Desde allí, no pudo hacer mucho. Una vez de vuelta en el mediocampo, se coló entre la defensa del Celta y creó las dos ocasiones más claras del equipo que, sin embargo, ni John ni Álvaro remataron entre los tres palos. En la segunda parte, con el equipo volcado a remontar, el ilerdense pudo aparecer en situaciones mucho más cómodas y de manera más efectiva, pero sin mucho resultado nuevamente.

5 Gonzalo Villar del Fraile, Centrocampista Intenso En un mal Elche, el murciano supo aparecer tanto en ataque y en defensa, pero sin mucha recompensa. Su implicación sin balón le hizo ver una amarilla temprana por lo que, con el equipo atascado, fue sustituido.

3 Adrià Giner Pedrosa, Defensa Descolocado No acabó de estar en ningún lado. Demasiado escorado para defender y muy atrás como para atacar. Hubo un momento, al inicio, que incluso actuó de extremo, pero ni aun así logró más de un centro. Fue sustituido.

6 André da Silva, Delantero Esperanzador La primera parte del portugués fue discreta cuanto menos. Como es habitual en el delantero, le costó encontrar a compañeros de manera efectiva. La poca creación franjiverde tampoco le ayudó. Sin embargo, de la nada, provocó un penalti que recortaba distancias e ilusionaba al equipo.

5 Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz, Delantero Propositivo Por dejar de intentarlo no fue. El uruguayo buscó balones por alto, trató de asociarse de espaldas y de buscar carreras al espacio. Sin embargo, en ningún momento fue una amenaza para la defensa celeste.

4 Martim Neto, Centrocampista Hundido Intentó aportar frescura a un equipo hundido. Sin embargo, se contagió del sentimiento. Perdió un balón en la frontal del área rival que terminó provocando una contra celeste que, una jugada después, sería el tercer gol.

5 Víctor Chust García, Defensa Necesario Cayó de pie en el partido. En su primera intervención, cortó por lo sano un desmarque celeste que apuntaba a gol. Desde ahí, con el equipo volcado al ataque, no necesitó aparecer mucho más ni tampoco lo hizo.

4 José Antonio Ferrández Pomares, Centrocampista Perdido La dirección del partido invitaba a pensar que el crevillentino era necesario. No obstante, cuando entró, apenas llegó a aparecer.

3 Héctor Fort, Defensa Desparecido Con el Elche atascado, su objetivo desde la derecha era centrar balones. Aun así, no puso ni un esférico con dirección al área rival.