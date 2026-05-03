Sarabia: "Hemos perdido una buena oportunidad de seguir puntuando"

Eder Sarabia, entrenador del Elche, espera que a sus jugadores le "duela" la derrota sufrida este domingo en Balaídos, donde dos errores defensivos allanaron al Celta el camino a la victoria.

"Nos tiene que doler porque creo que hemos perdido una buena oportunidad de seguir puntuando y de seguir en una buena racha. Hemos sido superiores al Celta en bastantes cosas y nos tiene que doler por cómo nos han hecho algunos de los goles. Y desde ese dolor y esa rabia tenemos volver a conectarnos con lo que nos estamos jugando, darle una importancia máxima a lo que queda y tener rigor en absolutamente todo porque es lo que nos ha hecho conseguir estas últimas victorias", manifestó en rueda de prensa.

El técnico del conjunto ilicitano dijo estar convencido de que este tropiezo no les hará "daño" de cara al decisivo encuentro por la permanencia del próximo fin de semana contra el Deportivo Alavés.

"Creo que vamos a saber enfocarnos y corregir las cosas para el partido del sábado, que será totalmente diferente. Tenemos que preparar ese ambiente que venimos viviendo en el Martínez Valero para vivir otra tarde inolvidable. Tenemos que pensar en la salvación y ahí vamos a poner todo el foco", subrayó.

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Finalmente, mostró su admiración por el capitán celeste Iago Aspas: "Es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol español y todavía sigue haciendo cosas muy importantes. Ha hecho un gol espectacular, que se lo ha inventado él con un entendimiento de los espacios, del tiempo y luego una definición con su pierna, supuestamente, menos hábil".