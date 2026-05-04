El Elche se queda a dos puntos del descenso

El Elche ha visto reducirse a la mitad, de cuatro a dos puntos, su distancia respecto a la zona de descenso tras la disputa de la jornada 34 en Primera División, que ha concluido este lunes con la victoria del Sevilla en casa contra la Real Sociedad. Este triunfo saca a los hispalenses de la antepenúltima posición y cede la misma al Alavés, próximo rival franjiverde.

El desarrollo de la jornada recién terminada aumenta la importancia del duelo del próximo sábado en el estadio Martínez Valero entre franjiverdes y babazorros, ya que la distancia con respecto a la caída a Segunda División pasa a ser nuevamente de menos de un partido, tras el aire que habían cogido los de Eder Sarabia la semana anterior.

Calendario del Elche

Hay que recordar que en la máxima categoría quedan cuatro partidos para concluir la temporada, que se repartirán en tres semanas de calendario. Tras recibir al Alavés en la ciudad de las palmeras, el Elche visitará al Betis entre semana y disputará su último partido como local del curso, contra el Getafe, el fin de semana siguiente, concluyendo el campeonato en el campo del Girona.

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Los jugadores del Elche entrenan en el Martínez Valero / Jose Navarro

En estos momentos, todos los rivales franjiverdes se jugarían algo en estos encuentros, aunque los béticos podrían dar un paso de gigante este fin de semana para asegurar la quinta posición, que les permitiría participar, con seguridad, en la próxima edición de la Europa League, y que les abriría la ventana a la Champions en caso de que la liga española obtenga una plaza extra para la máxima competición continental de clubes.