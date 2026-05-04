Elche CF
Febas, tras la derrota del Elche en Vigo: "Que nos sirva para aprender de cara a la final del Alavés"
El centrocampista franjiverde hace autocrítica tras el mal partido contra el Celta
Aleix Febas, el mejor jugador del Elche en la derrota del domingo contra el Celta, hizo autocrítica tras la mala actuación general de los suyos en Vigo, lamentando la posibilidad de haber prolongado la racha positiva de tres victorias seguidas que tenía el equipo y los errores defensivos durante el duelo.
"Veníamos de una buena dinámica, estábamos bien en el partido, muy igualado, con más iniciativa nuestra... y los dos primeros goles han sido muy evitables", explicó el centrocampista. "Que nos sirva para aprender porque el finde que viene tenemos una final", agregó, en referencia al partido del sábado contra el Alavés.
Febas calificó como "vital" ese próximo compromiso de los suyos, ante un rival directo que incluso podría ser el equipo que marcase la zona de descenso, a dos puntos de distancia, en caso de que el Sevilla derrote este lunes a la Rel Sociedad.
Próximo reto
"El Alavés es un reto importantísimo. Nos jugamos mucho. En casa, con nuestra afición, somos fuertes, así que a por ello", aseveró Febas.
Para terminar sobre la valoración de la derrota contra el Celta, el ilerdense lamentó los tantos tempraneros encajados por su equipo y la rápida llegada del tanto de Borja Iglesias cuando André Silva había conseguido recortar diferencias cerca del final.
"Con 2-0 es muy difícil encontrar espacios porque ellos defienden bien en bloque bajo", detalló Febas. "El 3-1 fue en un contrataque tras pérdida. Cuando quedaba tiempo para buscar el segundo gol ha sido un batacazo", concluyó.
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