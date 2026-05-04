Llega la hora de la verdad para el Elche

La palabra final ya resuena, con más fuerza que nunca, en el entorno del Elche. Instantes después de perder contra el Celta, tanto el entrenador franjiverde, Eder Sarabia, como uno de los referentes del vestuario, Aleix Febas, la utilizaron para referirse al compromiso de este sábado (14 horas) contra el Alavés. La mejor noticia de todas es el escenario, un estadio Martínez Valero que está siendo una fortaleza durante la temporada, el principal motivo para creer en la permanencia ilicitana.

Allí se espera un ambiente de gala, pese a que el horario quizás no sea el más adecuado. El club prepara una jornada festiva, con el ya anunciado Día del Fútbol Base, en el que pretende reunir a toda la cantera franjiverde para que apoye al primer equipo en una cita clave por la salvación. Además, junto a los propios aficionados, la entidad trabaja para sacar adelante una Fan Zone en los alrededores del coliseo, para que los seguidores hagan piña durante la mañana y reciban al autobús del equipo. Ese sería el primer gol de la final.

Los jugadores del Elche agradecen a los aficionados franjiverdes desplazados hasta Balaídos. / LOF

Luego la cosa ya será más de futbolistas y técnicos, pero la grada, como viene siendo habitual durante la temporada, no fallará. El Martínez Valero es uno de los estadios más fieles, con mejor entrada y ocupación de la temporada. La importancia del partido contra el Alavés y las medidas tomadas por el club respecto a los futbolistas más jóvenes de la entidad deberían asegurar un lleno técnico, teniendo en cuenta la excelente cifra de abonados que hubo en verano.

Germán Valera y Rafa Mir

En lo deportivo, Sarabia recuperará para la cita contra el Alavés a uno de sus futbolistas más utilizados, que fue baja por sanción el domingo en Vigo. Germán Valera, expulsado contra el Oviedo, volverá a estar disponible, con plaza casi asegurada, salvo sorpresón, en el once titular. Habrá que ver durante la semana la evolución de Rafa Mir, Fede Redondo y Adam Boayar. Preocupa especialmente, por su rol en la rotación del vasco, el caso de Mir, con molestias en los isquiotibiales que le impidieron jugar en tierras gallegas. A estas alturas de curso, con cuatro jornadas por delante en solo tres semanas, cualquier pequeña lesión puede dar por terminada la participación de un futbolista en un tramo evidentemente decisivo.

Yago de Santiago pasa por el quirófano y dice adiós al curso El Elche ha anunciado este lunes que Yago de Santiago, que llevaba unas semanas con molestias en la rodilla derecha, ha sido sometido a una artroscopia en el Hospital Mesa del Castillo de Murcia, en una operación llevada a cabo por el doctor Francisco Martínez, jefe de los servicios médicos del club franjiverde. El objetivo es que el gallego, que se pierde lo que resta de curso, llegue en las mejores condiciones posibles a la pretemporada, que se iniciará a comienzos del mes de julio.

Mentalizados para la finalísima contra el Alavés, el Elche quiere certificar la permanencia completando de manera notable el desarrollo de su temporada como local. Los franjiverdes suman 31 puntos (de los 38 totales que llevan) en su feudo, donde solo han conseguido ganar como visitantes el Villarreal y el Barcelona. A eso se agarran en la planta noble del Martínez Valero para cerrar un círculo que en caso de haber obtenido mejores números a domicilio ya podría darse por concluido.

Enfrente espera un Alavés que tampoco está teniendo un curso sencillo. La marcha en mitad del curso de Eduardo Coudet, representado por Christian Bragarnik, alteró un ecosistema que Quique Sánchez Flores no ha podido controlar, al menos hasta el momento, pese a su experiencia en los banquillos. Cuando Coudet se marchó a River Plate, en la jornada 26, los babazorros ya estaban metidos en la batalla por evitar el descenso, pero no tenían en mente la destitución de su entrenador.

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Affengruber mira el balón ante la presión de Lucas Boyé en el Alavés-Elche / Europa Press

A ello hay que añadir ahora lesiones como la de Lucas Boyé, que complican un panorama que el Elche tiene en su mano agravar. En el duelo del sábado habrá que estar pendiente también del golaveraje particular, bastante favorable para los vitorianos tras el 3-1 de la primera vuelta. Los franjiverdes necesitan ganar por dos goles para levantarlo (el general está decantado hacia los de Sarabia). Todo ello encaminado a una final que ya tiene fecha. La hora de la verdad llega. Y el Elche no puede fallar.