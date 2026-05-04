La mancha en el expediente de Affengruber en el Celta-Elche

Y, de repente, error de Affengruber. El Celta-Elche de este domingo dejó una imagen casi insólita en las últimas dos temporadas, la de presenciar una mala jornada del central austriaco, acostumbrado a las exhibiciones desde que luce la franja verde en su pecho. Sin embargo, en Balaídos, su tarde fue para olvidar.

Affengruber venía de un mes muy bueno, tanto a nivel colectivo, con los buenos resultados del equipo, como en el apartado individual, con varias actuaciones destacadas, coronadas con su actuación perfecta contra el Atlético de Madrid.

David Affengruber, con la selección austriaca en su debut / OFB

Un rendimiento que le había valido para ir convocado por primera vez con la selección absoluta de Austria, realizar su debut internacional y ganar muchos enteros para estar en la lista de Ralf Rangnick de cara al inminente Mundial que se disputa este verano en Estados Unidos, México y Canadá. Todo eran magníficas noticias para David.

Mal día en Galicia

Hasta aterrizar en tierras gallegas, en la misma zona donde vivió su primer gran día como franjiverde, aquel ascenso en La Coruña que pronto cumplirá un año de vida. El duelo contra el Celta debía medir a este Elche, si era capaz de hacer historia con su cuarta victoria consecutiva en Primera División y mirar incluso hacia posiciones europeas, o si regresaba a su nivel habitual a domicilio y a pensar únicamente en la permanencia, que no es poco.

Y el Elche quedó condenado a este segundo escenario... por un error de Affengruber. El austriaco no tuvo su día en Balaídos, desde el inicio. En los primeros compases ya erró en un pase fácil, poco habitual en él, sin consecuencias para los suyos. Poco después, la gravedad de su fallo aumentó considerablemente... y su efecto también.

Un balón largo enviado desde la zona defensiva del Celta y peinado por Ferran Jutglà cayó en la zona de dominio de Affengruber. El defensor franjiverde, algo presionado por Javi Rueda, tenía dos opciones: despejar sin complicaciones a saque de banda o mantener la posesión, controlar la pelota y pasársela a Dituro para que iniciara la fase ofensiva de su equipo.

Affengruber optó por esta segunda salida, la más lógica dadas sus condiciones y el estilo de juego del Elche. Pero se equivocó. El pase hacia su portero se quedó sin fuerzas, corto, a medio camino entre el cancerbero y la zona que ocupaban el austriaco, estático, y Rueda, en movimiento. Un regalo para el Celta.

Su rival no perdonó. Encaró a Dituro y no pecó de egoísta, cediendo el balón a su compañero Hugo Álvarez, que venía por su izquierda libre de marca. Solo tenía que empujarla, a portería vacía. Y eso hizo. El 1-0 dejó tocado al Elche tras un buen inicio de partido y, lo que fue peor, pareció hundir a un Affengruber que ya no levantó cabeza.

Sustituido por quinta vez

El central sufrió durante el resto del tiempo que se mantuvo sobre el césped de Balaídos en la marca a Jutglà, que le ganó la partida en la acción del 2-0, ejecutada por Iago Aspas. Affengruber trató de redimirse con un cabezazo en una acción a balón parado que no logró ubicar entre los tres palos... y poco más.

En defensa apenas sumó acciones positivas, mientras Ferran Jutglà siguió haciéndose grande. El vía crucis del austriaco terminó en el minuto 57, cuando Eder Sarabia le escogió como uno de los sustituidos en su primera ventana de cambios, para poner en su posición a Víctor Chust. La cara del futbolista del Elche al llegar al banquillo era reflejo de las malas sensaciones que había transmitido durante el encuentro. Borrón y cuenta nueva.

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VIGO, 03/05/2026.- Javi Rueda (c), del Celta de Vigo lucha por el balón con David Affengruber (d), del Elche, durante el partido de LaLiga disputado este domingo en el Estadio Abanca-Balaídos de Vigo. EFE/ Salvador Sas / Salvador Sas / EFE

El hecho de que Sarabia decidiera cambiarle ejemplifica el mal día de Affengruber, que este curso solo había sido sustituido en cuatro ocasiones, ninguna de ellas tan pronto como el domingo: Mallorca (minuto 87), Villarreal (minuto 61), Barcelona (minuto 74) y Real Madrid (minuto 74). Una mancha en un expediente casi impoluto. Un motivo, eso sí, para mejorar y desquitarse cuanto antes, a ser posible este sábado en casa contra el Alavés.