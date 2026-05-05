El Elche, el equipo más bipolar de Europa

De ser el sexto mejor local de Primera División, con 31 puntos, al peor visitante, con solo siete. Se trata del mismo equipo, un Elche con dos caras condenado, por su déficit a domicilio, a pelear por evitar el descenso a Segunda. Una bipolaridad extrema que se agrava al ampliar el mapa futbolístico al continente europeo.

Ningún otro equipo en las seis grandes ligas europeas presenta una diferencia tan grande (24 puntos en el caso franjiverde) entre su puntuación como local y la de visitante. De hecho, los conjuntos de la liga española están en cabeza de esta hipotética clasificación, ya que el siguiente, por detrás de los de Eder Sarabia, es el Atlético de Madrid, que ha obtenido 43 puntos en el Metropolitano y 20 en sus duelos ligueros a domicilio.

Los colchoneros están un punto por detrás del Elche en esta bipolaridad. Cerca de ellos andan Osasuna (22 de diferencia, 32 en El Sadar y 10 a domicilio) y el Mallorca (20 de diferencia, 29 en Son Moix y nueve lejos de las islas). En el caso del campeonato nacional hay únicamente dos casos de equipos que han obtenido más puntos como foráneos que en sus feudos, el Getafe y el Celta, que hasta el pasado domingo, cuando derrotó a los ilicitanos en Balaídos, era el peor local de la categoría.

Sarabia da indicaciones a Josan y Fort, listos para entrar como suplentes / LOF

Los casos europeos

En las otras grandes ligas europeas no existen casos tan flagrantes como los de Primera División. En la Premier League inglesa, el equipo más bipolar es el Fulham, ubicado en media tabla y ya salvado, que ha sumado 32 puntos en casa y 16 a domicilio. En la Ligue 1 francesa, la diferencia del Lorient es de 18 puntos (30 en su feudo, 12 lejos de él), en otro caso de un equipo que también tiene asegurada su continuidad en la élite del fútbol de su país.

En Alemania, Italia y Portugal da la casualidad de que la distancia entre la puntuación de los equipos con mayor diferencia como locales y visitantes es la misma: 14 puntos. En la Bundesliga comparten este «honor» el Stuttgart y el Friburgo, ambos en posiciones europeas. El primero ha logrado 36 puntos en casa y 22 fuera, mientras que el segundo ha hecho 29 puntos en su estadio y 14 lejos de él.

En la Serie A es la Roma la escuadra más bipolar, con 39 puntos amarrados en el Olímpico y 25 cuando han jugado lejos de la capital transalpina, mientras que en territorio luso el caso más parecido al del Elche, aunque lejísimos de los guarismos franjiverdes, es el del Vitoria de Setúbal, que ha sumado 28 puntos en su feudo y 14 a domicilio.

Todos ya salvados

En todos estos casos, al contrario de lo que ocurre con el Elche, la bipolaridad entre los rendimientos como local y como visitante no va a afectar a cada uno de los clubes mencionados para, al menos, conseguir la permanencia en la élite. Falta por confirmar si, como ya apuntara Sarabia hace unos días, los franjiverdes también son capaces de atarla pese al ya mencionado déficit lejos de casa.

Los jugadores del Elche agradecen a los aficionados el apoyo tras el triunfo contra el Mallorca / Pablo Miranzo/EFE

En el Martínez Valero, donde el Elche todavía debe recibir a Alavés y Getafe, los franjiverdes han mostrado una gran solidez, en un recinto en el que únicamente han sido capaces de ganar Villarreal (tercer clasificado) y Barcelona (líder), en el que el Real Madrid empató con sufrimiento y el Atlético cayó derrotado hace unas semanas.

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Sin embargo, al abandonar los límites geográficos de la ciudad de las palmeras, el rendimiento del Elche ha decaído, con la única victoria en el campo del colista Oviedo. A los de Sarabia les queda por visitar a Betis y Girona. Una bipolaridad que ha puesto cara la permanencia en Primera, pese al gran papel del Martínez Valero.