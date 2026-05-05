Radiografía a los cambios de Sarabia en el Elche

Cinco posibilidades de cambio, que en alguna ocasión han sido seis. Los entrenadores actuales tienen la opción de mutar la mitad de su equipo durante el desarrollo de un partido, algo que aumenta su capacidad de resultar decisivos en las modificaciones que se producen durante los mismos. En el Elche, Eder Sarabia solía ser capaz de marcar diferencias en este sentido.

Al vasco siempre se le ha elogiado por su capacidad para resultar decisivo sobre la marcha de los duelos, tanto por su nivel de acierto como por la valentía con la que es capaz de afrontar situaciones en las que no le tiembla el pulso si tiene que arriesgar. Este curso, en Primera, le está costando más que en Segunda.

Eder Sarabia, durante un partido de esta temporada en el Martínez Valero / Áxel Álvarez

El Elche ha dejado escapar puntos en los minutos finales de los encuentros esta temporada. No habrá sido por la renuncia a realizar sustituciones, aunque siempre con matices. Los franjiverdes son, junto al Celta, el equipo que más cambios ha hecho este curso en Primera División: 170.

Eso sí, en promedio de tiempo por cambio, los suplentes del Elche son los terceros que menos participan, con una media de 19 minutos. Por detrás solo quedan Mallorca y Osasuna, cuyos suplentes promedian 18 minutos, aunque en ambos casos con bastantes menos sustituciones, 157 y 155, respectivamente.

Los cambios del Elche

Sarabia solo ha renunciado a los cinco cambios reglamentarios en dos ocasiones esta temporada. En ambas se quedó en cuatro, contra el Athletic, en la jornada 9, y frente a Osasuna, en la 24. Los dos duelos fueron en el Martínez Valero y, curiosamente, terminaron sin goles.

Por el contrario, otras dos veces el preparador franjiverde ha podido realizar una sustitución extra y llegar a seis, debido al protocolo de conmoción cerebral. Así ocurrió contra la Real Sociedad, en la jornada 12, y en el Bernabéu contra el Real Madrid, en la 28.

Por lo que respecta a la aportación anotadora de los suplentes de Sarabia, el Elche ha sumado hasta el momento ocho goles gracias a los futbolistas que han salido desde el banquillo. Uno de ellos, Martim Neto, contra el Rayo, lo hizo en los compases iniciales del choque, tras la lesión de Héctor Fort. El resto son André Silva, en dos ocasiones (Alavés y Villarreal), Pedrosa (Osasuna), Álvaro Rodríguez (Real Madrid), Diang (Valencia, a domicilio), Adam (Levante) y Cepeda (Valencia, en casa).

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Los suplentes del Elche han anotado, por lo tanto, el 18% de los goles del equipo franjiverde. De todos los futbolistas de la plantilla, al que más veces ha dado Sarabia la orden de salir con el partido ya iniciado es a Pedrosa, que ha jugado como suplente en 15 ocasiones. Al lateral catalán le siguen Léo Petrot y Josan (13), John (11) y Martim Neto, Fede Redondo y Mendoza (10).