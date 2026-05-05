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¿Cuáles son los rivales del Elche por el descenso y quién tiene mejor calendario?

Estos son los equipos implicados en la batalla por la permanencia en Primera División

Sangare se lleva las manos a la cara durante un partido del Elche

Sangare se lleva las manos a la cara durante un partido del Elche / LOF

David Marín

David Marín

A la liga en Primera División le restan cuatro jornadas y el ritmo puntuador de los equipos de la zona baja de la clasificación está llevando los registros necesarios para conseguir la permanencia a unos límites históricos. La última prueba de ello ha sido el triunfo del Sevilla de este lunes, que saca a los hispalenses de la zona roja y mete al Alavés, próximo rival del Elche.

El conjunto franjiverdes es actualmente 14º en la tabla, con 38 puntos, pero con solo dos de renta respecto al descenso, por lo que su próximo partido (y los tres siguientes) se antojan decisivos para amarrar la permanencia cuanto antes. Tras medirse al Alavés en el Martínez Valero, el Elche tiene que visitar al Betis, recibir al Getafe y terminará la liga en Girona.

Calendario del Elche

  • Jornada 35: Elche-Alavés
  • Jornada 36: Betis-Elche
  • Jornada 37: Elche-Getafe
  • Jornada 38: Girona-Elche

Los rivales del Elche

Entre el 12º clasificado (Valencia) y el 19º (Levante) hay solo seis puntos de diferencia, por lo que esos ocho equipos, entre los que se incluye el Elche, son los que van a pelear en el mes de mayo por evitar dos de las tres plazas de descenso. La última de ellas parece ya asignada al colista, un Oviedo que actualmente está a nueve puntos de la salvación.

Febas conduce el balón durante el Valencia-Elche, ante el salto de un rival

Febas conduce el balón durante el Valencia-Elche, ante el salto de un rival / EFE

El Valencia (39 puntos) no tiene, sobre el papel, un calendario sencillo, aunque podría favorecerle el hecho de que la mayoría de sus rivales no se jueguen nada en lo deportivo. Los ches tiene que visitar al Athletic, recibir al Rayo, viajar al campo de la Real Sociedad y jugar en Mestalla contra un Barça que llegará ya como campeón a la última jornada.

Calendario del Valencia

  • Jornada 35: Athletic-Valencia
  • Jornada 36: Valencia-Rayo
  • Jornada 37: Real Sociedad-Valencia
  • Jornada 38: Valencia-Barcelona

El Espanyol (39 puntos), que no ha ganado en 2026, sigue mirando horrorizado hacia abajo en la tabla, debido a su pésima racha. Le queda visitar al Sevilla, recibir al Athletic, medirse a Osasuna en Pamplona y cerrar el curso en Cornellà contra la Real.

Calendario del Espanyol

  • Jornada 35: Sevilla-Espanyol
  • Jornada 36: Espanyol-Athletic
  • Jornada 37: Osasuna-Espanyol
  • Jornada 38: Espanyol-Real Sociedad

El Mallorca (38 puntos) ha conseguido salir de la zona roja tras la llegada de Martín Demichelis, pero no tiene un calendario demasiado accesible, en teoría: recibe al Villarreal, visita al Getafe y al Levante y termina el curso en casa contra el Oviedo.

Calendario del Mallorca

  • Jornada 35: Mallorca-Villarreal
  • Jornada 36: Getafe-Mallorca
  • Jornada 37: Levante-Mallorca
  • Jornada 38: Mallorca-Oviedo

El Girona (38 puntos) se ha metido de lleno en el lío del descenso debido a sus malos resultados del último mes (tres derrotas seguidas tras empatar con el Madrid). Les queda visitar al Rayo, recibir a la Real Sociedad, jugar en el campo del Atlético y medirse en Montilivi al Elche.

Calendario del Girona

  • Jornada 35: Rayo-Girona
  • Jornada 36: Girona-Real Sociedad
  • Jornada 37: Atlético-Girona
  • Jornada 38: Girona-Elche

El Sevilla (37 puntos) ha cogido aire tras ganar a la Real y salir del descenso y ahora afronta, de manera consecutiva, otro partido en el Sánchez-Pizjuán, en este caso contra el Espanyol. Luego visitará al Sevilla, recibirá al Real Madrid y concluirá la temporada en Vigo contra el Celta.

Calendario del Sevilla

  • Jornada 35: Sevilla-Espanyol
  • Jornada 36: Villarreal-Sevilla
  • Jornada 37: Sevilla-Real Madrid
  • Jornada 38: Celta-Sevilla

El Alavés (36 puntos) ha caído a puestos de descensos tras el triunfo hispalense del lunes. Es el próximo rival del Elche en el Martínez Valero y luego recibirá al Barça, visitará al Oviedo y concluirá el curso en Mendizorroza contra el Rayo Vallecano.

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Calendario del Alavés

  • Jornada 35: Elche-Alavés
  • Jornada 36: Alavés-Barcelona
  • Jornada 37: Oviedo-Alavés
  • Jornada 38: Alavés-Rayo

El Levante (33 puntos) es el equipo que más tiene que remar para salir del descenso, ya que debe recortar cuatro puntos, por lo que no depende de sí mismo. En las últimas cuatro jornadas recibe a Osasuna, visita al Celta, juega en casa contra el Mallorca y se mide al Betis en Sevilla.

Calendario del Levante

  • Jornada 35: Levante-Osasuna
  • Jornada 36: Celta-Levante
  • Jornada 37: Levante-Mallorca
  • Jornada 38: Betis-Levante

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