El último partido en el Martínez Valero de esta temporada ya tiene fecha

Qué sería del Elche esta campaña sin la fuerza del Martínez Valero. El conjunto franjiverde es el sexto mejor local de la competición pese a encontrarse en la zona baja de la tabla. Con la temporada llegando a su fin, también lo hacen las citas en su feudo. El Elche recibirá al Getafe el 17 de mayo a las 19 horas en lo que será el último encuentro como locales de los de Eder Sarabia este año. La jornada 37, la correspondiente al enfrentamiento con el equipo azulón, se jugará con horario unificado.

En el mismo comunicado donde se anunciaban los horarios, La Liga ha aclarado que estos pueden sufrir cambios para ajustar las franjas horarias a batallas como la salvación o la clasificación europea. En el caso del encuentro en el Martínez Valero, su programación puede estar afectada por ambos frentes, por lo que, es probable, que este sea uno de los encuentros sujeto a modificaciones.

El Elche, decimocuarto clasificado, duerme solo dos puntos por encima del descenso, por lo que, con dos partidos aún por disputar hasta entonces, difícilmente podrán haber certificado el objetivo. El caso del Getafe es aún más igualado. Los de Bordalás son séptimos con 44 puntos, los mismos que el Athletic Club. Recaiga en España o no la plaza extra en Champions, el conjunto madrileño apunta a estar metido en la pelea hasta el último minuto de competición.

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Debido a que ambos equipos se enfrentarán a conjuntos en la zona de descenso, Alavés y Oviedo respectivamente, es probable que tras este fin de semana se conozca si la hora del partido será modificada. El Elche jugará este sábado a las 14 horas, mientras que el Getafe lo hará el domingo a las 18:30 horas. Hasta entonces, tocará esperar.