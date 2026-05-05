Elche CF
El último partido en el Martínez Valero de esta temporada ya tiene fecha
La liga ha anunciado que los encuentros correspondientes a la jornada 37 tendrán horario unificado
Qué sería del Elche esta campaña sin la fuerza del Martínez Valero. El conjunto franjiverde es el sexto mejor local de la competición pese a encontrarse en la zona baja de la tabla. Con la temporada llegando a su fin, también lo hacen las citas en su feudo. El Elche recibirá al Getafe el 17 de mayo a las 19 horas en lo que será el último encuentro como locales de los de Eder Sarabia este año. La jornada 37, la correspondiente al enfrentamiento con el equipo azulón, se jugará con horario unificado.
En el mismo comunicado donde se anunciaban los horarios, La Liga ha aclarado que estos pueden sufrir cambios para ajustar las franjas horarias a batallas como la salvación o la clasificación europea. En el caso del encuentro en el Martínez Valero, su programación puede estar afectada por ambos frentes, por lo que, es probable, que este sea uno de los encuentros sujeto a modificaciones.
El Elche, decimocuarto clasificado, duerme solo dos puntos por encima del descenso, por lo que, con dos partidos aún por disputar hasta entonces, difícilmente podrán haber certificado el objetivo. El caso del Getafe es aún más igualado. Los de Bordalás son séptimos con 44 puntos, los mismos que el Athletic Club. Recaiga en España o no la plaza extra en Champions, el conjunto madrileño apunta a estar metido en la pelea hasta el último minuto de competición.
Debido a que ambos equipos se enfrentarán a conjuntos en la zona de descenso, Alavés y Oviedo respectivamente, es probable que tras este fin de semana se conozca si la hora del partido será modificada. El Elche jugará este sábado a las 14 horas, mientras que el Getafe lo hará el domingo a las 18:30 horas. Hasta entonces, tocará esperar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alicante, la ciudad donde casi la mitad de su población ya vive en barrios pobres
- Una joven de 24 años desaparece tras permanecer dos horas y media tirada a las puertas de Urgencias del Hospital de Sant Joan con un brote psicótico
- Un conductor en sentido contrario provoca un grave accidente con cuatro heridos en la A-7 en Tibi
- Esta será la nueva ubicación del Bar Guillermo en Alicante
- María Pastor, Bellea del Foc 2026: 'He recibido comentarios tanto en las redes de mi hoguera como en las mías y es algo que debería cortarse
- Casi 800 propietarios de primera línea de playa en Arenales en Elche, en el limbo por el deslinde: a expensas de las concesiones 30 años después
- La Aemet activa el aviso amarillo en Alicante: tormentas y lluvias intensas en la provincia
- Quejas y movilizaciones por la supresión de un centenar de ciclos de FP el próximo curso en la Comunidad Valenciana