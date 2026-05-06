André Silva apuesta por la salvación del Elche: "Me gustaría continuar aquí"

El delantero portugués del Elche, André Silva, afirmó este miércoles que le gustaría continuar la próxima temporada en el equipo ilicitano para "seguir creciendo" en la entidad.

"Estoy encantado aquí. He pasado por momentos complicados en el pasado y aquí pude recuperar la ilusión y la pasión por lo que hago", señaló en una rueda de prensa el luso, que llegó al club el pasado verano procedente del Leipzig.

El atacante recordó que su contrato es hasta el final del presente curso, pero precisó que existen "bastantes cláusulas", por lo que emplazó a los agentes y al club a la negociación.

André Silva, máximo goleador del Elche con diez tantos, calificó el partido del próximo sábado ante el Alavés (14 horas), equipo que marca la zona de descenso, como una "final".

André Silva celebra su séptimo gol esta temporada. / Judith Amigo / LOF

"En realidad tenemos cuatro finales, pero esta es la más importante porque es la primera", señaló el atacante, que añadió que una victoria daría al Elche "confort y tranquilidad", ya que ampliaría a cinco puntos el margen sobre el descenso a falta de nueve en juego.

Buen momento personal

Silva dijo encontrarse en un buen momento físico y mental, pero admitió que le gustaría que el Elche estuviera "más arriba" en la clasificación, ya que considera que tiene potencial para lograrlo.

En cuanto al Alavés, rival que acabó con la imbatibilidad del Elche en la primera vuelta, dijo que espera un equipo "que pelee cada balón" con un gran despliegue físico, si bien aseguró que jugar en el Martínez Valero siempre es "una ventaja".

El internacional luso aseguró que la reciente derrota en Vigo no pasará factura al equipo, ya que recordó que los números de las últimas jornadas son positivos.

"Creo que esa derrota nos va a dar una energía más para hacerlo mejor", indicó el delantero, que señaló que la mejoría del Elche en el último mes responde a que todos se han centrado "en cada entrenamiento".

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Sarabia habla con André Silva durante el Celta-Elche / LOF

Por último, admitió que en las jornadas finales del campeonato "hay muchas emociones" por todo lo que hay en juego, aunque precisó que en el terreno de juego el equipo debe aislarse de estas situaciones para ofrecer su mejor versión.