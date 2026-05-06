Betis-Elche: entradas visitantes, precios y cómo comprarlas

La afición del Elche dispone de 420 entradas visitantes, a un precio único de 30 euros, para el Betis-Elche correspondiente a la jornada 36 de Primera División, que se disputará en el estadio La Cartuja de Sevilla el martes 12 de mayo a partir de las 20 horas.

Las entradas están disponibles exclusivamente para abonados a partir de este miércoles a las 16 horas, a través del apartado ‘Solicitud de entradas’ del Área del Abonado. El plazo de solicitud se mantendrá abierto hasta agotar las localidades disponibles facilitadas por el Betis o, como máximo, hasta el viernes 8 de mayo a las 14 horas.

Imagen del Elche-Betis de liga de esta temporada / Áxel Álvarez

El duelo en la capital hispalense será una de las tres últimas finales para conseguir la permanencia del Elche y, dependiendo del resultado del choque contra el Alavés, podría dejar finiquitado el objetivo de la temporada.

Desplazamiento en autobús

Para facilitar el desplazamiento de la hinchada franjiverde a tierras gallegas, el Elche ha decidido financiar casi en su totalidad el viaje en autobús a Sevilla, que tendrá el precio simbólico de 1 euro para facilitar la reserva online y por protocolo organizativo.

La salida en autobús está prevista para la noche anterior al partido, lunes, a las 23:59 horas, desde el estadio Martínez Valero, y regreso a la finalización del encuentro.

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La inscripción se realiza también a través del Área del Abonado y estará sujeta a la demanda mínima necesaria para llevar a cabo el desplazamiento. En caso de no cumplirse ese número de plazas, el Elche devolverá íntegramente el importe de cada pago.