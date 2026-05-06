El gol del Elche, en manos de André Silva y Álvaro Rodríguez

Los isquiotibiales de Rafa Mir tienen en vilo a Eder Sarabia. Y, de paso, ponen en el foco a los otros dos delanteros de la primera plantilla del Elche. André Silva y Álvaro Rodríguez quedarían, en caso de que el murciano no se pueda recuperar a tiempo para este tramo decisivo de la competición, como los encargados principales en la ardua tarea de marcar goles, principal objetivo en esto del fútbol. Y lo hacen, actualmente, en rachas contrapuestas.

Al luso le sonríe últimamente la suerte de cara a portería. Tanto que se ha convertido en el máximo goleador del equipo, adelantando a Rafa Mir. Lleva diez dianas en liga, una cifra que un futbolista del Elche no alcanzaba en Primera División desde que Jonathas hiciera 14 en la 2014-2015. En la década actual, arietes como Lucas Boyé, Pere Milla, Carrillo, Benedetto, Eze Ponce o incluso la leyenda Nino no alcanzaron los dobles dígitos.

André Silva, en el entrenamiento del Elche de este miércoles / Áxel Álvarez

Silva ha marcado tres goles en las dos últimas jornadas, con su doblete al Atlético de Madrid y el tanto franjiverde en Vigo, lo que le ha permitido dejar atrás a Mir, con ocho, en la clasificación de goleadores de su equipo. El ex de Oporto y Sevilla, entre otros, se siente en plena forma y, además del tino de cara a rival, está aportando un buen entendimiento del juego lejos del área, faceta en la que mejora claramente a su competencia directa dentro de la plantilla de Sarabia.

El tercero en la tabla de anotadores del conjunto ilicitano es Álvaro Rodríguez, que con la lesión de Mir ha vuelto a ver abierta la puerta de la titularidad, pese a la preocupante sequía que arrastra desde hace tiempo. La última vez que el hispanouruguayo celebró un gol propio fue el 31 de enero, contra el Barcelona. Han pasado ya más de tres meses desde entonces, cuando hizo su quinta diana en liga del presente curso.

Álvaro ha aportado algo más que efectividad durante toda la campaña, especialmente una capacidad física en la lucha con los centrales rivales y un buen entendimiento con Dituro en los desplazamientos largos del portero argentino. Sin embargo, el delantero al final siempre vive del gol. Y, en su caso, ya son once encuentros sin poder besar las mallas rivales.

Álvaro Rodríguez, concentrado en el entrenamiento del Elche / Áxel Álvarez

Mir y Adam

Sin parte médico oficial, Rafa Mir no se ejercitó este miércoles en el entrenamiento del Elche en el Díez Iborra, quedándose en el gimnasio para tratar de recuperarse de las molestias musculares que le impidieron viajar a tierras gallegas y estar junto a sus compañeros en el partido contra el Celta.

Ahora, con cuatro jornadas por delante solo en tres semanas para concluir la liga, cualquier pequeña lesión puede dejar a un futbolista sin margen de maniobra para ayudar a su equipo. Precisamente en el Alavés, próximo rival del Elche, el exfranjiverde Boyé está de baja por una dolencia similar a la de Mir y el tiempo estimado por sus galones para la recuperación es de tres semanas.

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Adam Boayar celebra su primer gol en Primera División junto a Josan Ferrández. / Ana Escobar / LOF

La buena noticia del entrenamiento en el Elche la dio otro delantero, el canterano Adam Boayar, que podría ser de ayuda para Sarabia, sobre todo si no puede contar con Rafa Mir, en las próximas finales por la permanencia. El hispanomarroquí, que marcó un golazo de chilena al Levante a inicios de 2026, lleva sin jugar desde el 20 de febrero y sin entrar en una convocatoria desde el 1 de marzo. Sea como fuere, la tarea del gol debería recuperar en un André Silva fortalecido en el aspecto mental en estos momentos y un Álvaro Rodríguez del que Sarabia necesita la mejor versión, la que ha sido capaz de golear este curso ante los grandes.