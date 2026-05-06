Rafa Mir sigue de baja en el Elche y Adam se reincorpora al grupo

Con cuatro partidos por delante en tres semanas para terminar la temporada cualquier lesión puede descartar a un futbolista en el tramo decisivo del curso. Ese es el temor, en el Elche, con Rafa Mir, ausente la pasada jornada en la visita al Celta por molestias en los isquiotibiales.

Este miércoles, en la sesión abierta a la prensa, el delantero murciano no saltó al césped del Díez Iborra, ejercitándose en el gimnasio siendo la principal de las tres ausencias (Yago de Santiago y Fede Redondo) de un entrenamiento al que se reincorporó el canterano Adam Boayar, que llevaba varias semanas fuera de la dinámica de grupo y que fortalecerá una delantera que, en caso de baja de Mir, se quedaría solo con André Silva y Álvaro Rodríguez como atacantes disponibles para Eder Sarabia.

El cuerpo médico del Elche trabaja para que Rafa Mir pueda ayudar en estos cuatro últimos partidos de la temporada (Alavés, Betis, Getafe y Girona), teniendo sobre todo en cuenta que tres de estos duelos se disputarán en siete días y que, por ejemplo, por una lesión aparentemente similar (al menos en la misma zona), el exfranjiverde y actual delantero del Alavés, Lucas Boyé, estará unas tres semanas de baja.

Un fijo para Sarabia

Mir ha participado en 27 partidos de liga durante esta 2025-2026, 21 de ellos como titular, en los que suma 1.811 minutos sobre el terreno de juego, anotando ocho goles. Hasta hace un par de semanas era el máximo goleador del equipo franjiverde, aunque ahora se ha visto superado por André Silva, que lleva diez.

Rafa Mir, durante un entrenamiento con el Elche, esta temporada. / Áxel Álvarez

En enero, Rafa Mir ya sufrió una lesión que le tuvo fuera de circulación durante algo más de un mes, justo en el inicio de la mala racha de su equipo, que estuvo 11 jornadas sin ganar. El ariete se perdió un total de cinco partidos, cuando hasta ese momento había sido alineado por Sarabia en todos los choques de liga.

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La mala noticia de la ausencia de Mir contrastó en la sesión del miércoles con el mencionado retorno de Adam, que fue recibido con buen humor por parte de sus compañeros. El joven futbolista, que marcó un golazo de chilena contra el Levante a principios de año, lleva sin jugar desde el 20 de febrero y sin entrar en una convocatoria desde el 1 de marzo.