Elche CF
Elche se tiñe de franjiverde por la permanencia
La ciudad se llena de banderas blancas y verdes en una semana clave como muestra de apoyo al equipo: "Invitamos a todos los ciudadanos a mostrarlas en sus balcones"
Fuerza, energía y apoyo.Tanto respaldo como se pueda para un equipo que se juega la vida en Primera División en las próximas tres semanas. Eso es lo que pretende brindar al Elche su ciudad. Con una multitudinaria previa el sábado y con un gesto de unidad para afrontar la permanencia en la élite entre todos, empezando por la "final" de este sábado (14 horas) frente al Alavés. La iniciativa 'Banderas en los balcones', como ya sucedió la temporada pasada con el final feliz del ascenso, vuelve a teñir las calles de la ciudad de banderas franjiverdes.
Uno de los balcones de la fachada consistorial, la Torre de la Calahorra y gran parte de los puentes del río Vinalopó son solo algunos de los lugares a los que el franjiverdismo ha llegado para quedarse hasta final de temporada, a los que se sumará el Palacio de Altamira a partir del próximo lunes. Además, un llamamiento por parte del alcalde, Pablo Ruz, y del presidente del Elche, Joaquín Buitrago, para que los ilicitanos cuelguen de sus balcones banderas con las que seguir tiñendo la ciudad.
"Es un gesto que queremos tener con el club y con las peñas para hacer fuerza entre todos y conseguir el objetivo para que el sueño continúe. Invito a todos los ciudadanos a sacar las banderas a los balcones y mostrar ese optimismo, que es una de las claves y señas de identidad de esta ciudad", afirma el alcalde de la ciudad, Pablo Ruz.
"El año pasado ya nos reunimos aquí, en este mismo lugar, cuando estábamos muy cerca del ascenso. Este año volvemos acariciando una permanencia. Nosotros sabemos que tenemos detrás a toda una ciudad, a todo un entorno. Somos uno de los estadios que más asistencia tiene de toda la Primera División. En los últimos años nos hemos convertido en uno de esos equipos que cae bien", comenta el presidente del Elche.
El presidente de la Federación de Peñas, Antonio Brotons, ha querido lanzar un mensaje de unidad a la afición, haciendo un llamamiento a que acudan en masa al estadio el sábado, pero también a a que cuelguen una bandera del "equipo de la ciudad" del balcón. "Lo que pedimos es la unión de todos. De las peñas, de la afición, del Ayuntamiento, de la directiva y de la ciudad para seguir teniendo a un Elche grande", argumenta Brotons.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet avisa de un nuevo cambio en Alicante: bajan las temperaturas y aún puede llover
- El vídeo de “tiburones” en la orilla de Guardamar que ha encendido el debate entre pescadores
- La ruta de senderismo en Alicante que más brilla en primavera: fácil, circular y hasta con pozas de agua
- La consellera de Educación presentará una oferta para mejorar las condiciones del profesorado a cuatro días de la huelga indefinida
- Educación da marcha atrás y solo obligará a los profesores de segundo de Bachillerato a estar en las evaluaciones
- Educación suprime tres ciclos de FP en Elche y recula con cuatro tras la presión de los institutos
- Estas son las siete playas que obtienen o recuperan la bandera azul en 2026 en Alicante
- Alicante se convierte en la capital del swing este fin de semana