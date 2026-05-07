Elche se tiñe de franjiverde por la permanencia

Fuerza, energía y apoyo.Tanto respaldo como se pueda para un equipo que se juega la vida en Primera División en las próximas tres semanas. Eso es lo que pretende brindar al Elche su ciudad. Con una multitudinaria previa el sábado y con un gesto de unidad para afrontar la permanencia en la élite entre todos, empezando por la "final" de este sábado (14 horas) frente al Alavés. La iniciativa 'Banderas en los balcones', como ya sucedió la temporada pasada con el final feliz del ascenso, vuelve a teñir las calles de la ciudad de banderas franjiverdes.

Uno de los balcones de la fachada consistorial, la Torre de la Calahorra y gran parte de los puentes del río Vinalopó son solo algunos de los lugares a los que el franjiverdismo ha llegado para quedarse hasta final de temporada, a los que se sumará el Palacio de Altamira a partir del próximo lunes. Además, un llamamiento por parte del alcalde, Pablo Ruz, y del presidente del Elche, Joaquín Buitrago, para que los ilicitanos cuelguen de sus balcones banderas con las que seguir tiñendo la ciudad.

"Es un gesto que queremos tener con el club y con las peñas para hacer fuerza entre todos y conseguir el objetivo para que el sueño continúe. Invito a todos los ciudadanos a sacar las banderas a los balcones y mostrar ese optimismo, que es una de las claves y señas de identidad de esta ciudad", afirma el alcalde de la ciudad, Pablo Ruz.

La Torre de la Calahorra, con una bandera franjiverde como motivo de apoyo al equipo. / Áxel Álvarez

"El año pasado ya nos reunimos aquí, en este mismo lugar, cuando estábamos muy cerca del ascenso. Este año volvemos acariciando una permanencia. Nosotros sabemos que tenemos detrás a toda una ciudad, a todo un entorno. Somos uno de los estadios que más asistencia tiene de toda la Primera División. En los últimos años nos hemos convertido en uno de esos equipos que cae bien", comenta el presidente del Elche.

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El presidente de la Federación de Peñas, Antonio Brotons, ha querido lanzar un mensaje de unidad a la afición, haciendo un llamamiento a que acudan en masa al estadio el sábado, pero también a a que cuelguen una bandera del "equipo de la ciudad" del balcón. "Lo que pedimos es la unión de todos. De las peñas, de la afición, del Ayuntamiento, de la directiva y de la ciudad para seguir teniendo a un Elche grande", argumenta Brotons.