Joaquín Buitrago lanza un mensaje al Ayuntamiento de Elche sobre la Ciudad Deportiva: "Les toca hacer una apuesta arriesgada y de futuro"

El presidente del Elche, Joaquín Buitrago, ha aprovechado este jueves, en la presentación de La Previa que se llevará a cabo el próximo sábado, desde las 10 horas en el Fondo Sur del Martínez Valero; para pedir a la afición que siga disfrutando con el equipo, asegurar que "con sumar un tercio de los puntos será suficiente" para salvar la categoría... y lanzar un mensaje directo al Ayuntamiento.

Buitrago, al ser preguntado por la evolución de las obras de la Ciudad Deportiva, que sufrieron un importante cambio de guion anunciado por el propietario Christian Bragarnik en su última comparecencia; aseguró que "nosotros no somos los más rápidos ejecutando obras... pero no paramos. Seremos lentos, pero lo que vamos ejecutando lo hacemos bien y va avanzando. Desde el club tratamos de ser amigos de la perfección. De hacer obras que luego no haya que retocar".

La última noticia que hay sobre la Ciudad Deportiva, trasladada por Bragarnik, fue que las obras en el Camino de Castilla, una vez se solucione un incoveniente que surgió con el sistema eléctrico de la zona, arrancarían "de manera casi inmediata". Pero la gran novedad en aquella comparecencia del mandatario argentino llegó con un nuevo proyecto. Uno más ambicioso: el de construir "otra Ciudad Deportiva", exclusivamente para el primer equipo, en los terrenos de enfrente del estadio.

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"El proyecto no varía. Tendrá esos tres campos y ese edificio que conté (en la instalación de la zona del Camino de Castilla), pero queremos que esa obra sea dedicada únicamente para el fútbol base y traer al primer equipo acá (a los terrenos de enfrente del Martínez Valero). Esa es la idea. El presidente (Joaquín Buitrago) vive diciéndome que él lo va a conseguir", dijo en el mes de marzo Bragarnik.

Este jueves, el presidente Buitrago, principal encargado de llevar el contacto con el Ayuntamiento en ese proyecto en los terrenos de enfrente del Martínez Valero, ha lanzado un mensaje al alcalde de Elche, Pablo Ruz, y a su equipo de gobierno. "La posibilidad de mejorar lo que es el entorno del Martínez Valero es algo que, en gran parte, está en manos del alcalde. Sí que es verdad que se van a mejorar ahora el tema de los viales... pero más allá de eso, que mejorará lo que es los accesos (y las obras arrancarán el próximo mes), tenemos que mejorar más", comentó el presidente del Elche.

Propuestas ya sobre la mesa

"Yo lo que entiendo es que toca ser valientes con ese tema. Creo que al Ayuntamiento le toca hacer una apuesta arriesgada y de futuro. Les hemos planteado algunas alternativas para ello y esperemos que fructifiquen, más que nada porque todo lo que hagamos alrededor del estadio será para convertir Elche en una mejor ciudad", pidió Buitrago al Ayuntamiento de la ciudad, que es propietario de gran parte de los terrenos. El presidente comentó que ya se han propuesto varias alternativas para el proyecto que pretende completar el club. Pero todavía no han tenido respuesta por parte del Consistorio.

"Nosotros siento que hemos iniciado el camino. Nos toca trabajar, todos juntos, para que Elche sea sinónimo de excelencia. Yo tengo un carácter muy reivindicativo con el alcalde, él lo sabe, soy insistente con esto (con el proyecto de enfrente del Martínez Valero). Me consta que tiene muchos frentes abiertos, que tiene que atender muchas necesidades... pero también que no nos olvida. Sé que quiere trabajar conjuntamente con nosotros para convertir Elche, su entorno y el estadio en un lugar donde la gente quiera venir", pidió Joaquín Buitrago al alcalde de Elche.

Momento del equipo

Al margen del obras por iniciar y proyectos por ver la luz verde, el Elche se juega en las próximas tres semanas su continuidad en la élite del fútbol español. Acerca de ello, el presidente garantizó que en el equipo hay tranquilidad ya que "en caso de conseguir la mitad de los puntos, estaremos salvados. Se trata de focalizar el objetivo en ese tercio de los puntos. Los jugadores están concentrados en eso, en acertar y muy animados. Veníamos de una racha de ganar cuatro partidos de cinco posibles. Estamos muy tranquilos", explicó Buitrago sobre el momento que atraviesa la plantilla.

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La afición del Elche anima a su equipo durante un partido, esta temporada en el Martínez Valero. / Jesús Hernández / ECF

"A la afición me gustaría pedirles que sigan disfrutando. Creo que el equipo a lo largo del año ha transmitido una manera de jugar con la que, se gane o pierda, la afición se marcha contenta por lo que ha visto. Es importante que sigan disfrutando, porque esa ha sido una de las señas de identidad para que todo haya ido tan bien esta temporada", comentó sobre los abonados franjiverdes.