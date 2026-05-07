Sarabia sigue a la espera de los 630.000 euros que le debe el Andorra de Piqué

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, sigue a la espera de que el Andorra de Gerard Piqué le abone los 630.000 euros que le debe por el finiquito de su etapa como técnico en el Principado, y hará un requerimiento a la Real Federación Española de Futbol (RFEF). La resolución del Tribunal Superior de Andorra dio la razón al técnico de Bilbao en el litigio por su destitución en marzo de 2024.

El club del Principado, que tiene al exfutbolista Gerard Piqué como máximo accionista, fue condenado a pagar unos 630.000 euros: 611.061 euros en concepto de compensación más 18.913 euros correspondientes a vacaciones no disfrutadas.

La sentencia inicial, que había declarado improcedente el despido, fijó la indemnización en 175.370 euros más intereses, una cifra alejada de los más de 780.000 euros que reclamaba Eder Sarabia.

Después, el Tribunal Superior del Principado entendió que la cláusula que garantizaba el cobro de las cantidades pendientes hasta el final del contrato, vigente hasta junio de 2025, era válida y debía aplicarse. Por tanto se reconoció el derecho del entrenador a percibir esa compensación íntegra en caso de despido anticipado.

El pago del FC Andorra no se ha efectuado hasta el momento y, ante esta situación, se ha procedido a la ejecución judicial, lo que abre un nuevo caso.

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El siguiente paso de Eder Sarabia será un requerimiento formal a la RFEF y, en caso que el Andorra siga sin cumplir ese pago podría enfrentarse a medidas disciplinarias severas como el bloqueo de sus derechos federativos, lo que impediria inscribir jugadores para la siguiente temporada.