Eder Sarabia, en la previa del Elche-Alavés: "No hago más cálculos que los tres puntos del sábado"

La jornada 35 no es una cualquiera para el Elche. El conjunto dirigido por Eder Sarabia recibe al Deportivo Alavés en el último duelo directo por la permanencia en el Martínez Valero. El técnico vasco, no obstante, piensa que el resultado "no va a ser definitivo ni en un sentido ni en el otro".

Después de tres lograr tres victorias consecutivas, el equipo franjiverde caía frente al Celta. Pese al doloroso resultado, Sarabia piensa que no afectará a sus jugadores: "No me preocupa porque la línea que llevamos es buena. El otro día, nos vuelven a ganar por dos goles, pero no es algo que nos haya pasado habitualmente. Salvo el Barça, ningún equipo nos ha superado tremendamente aquí".

Además, el bilbaíno cree que las claves del equipo comenzarán desde atrás: "Sabemos que la solidez defensiva es importante y mañana la queremos poner en práctica. No me preocupa, estamos bien y las sensaciones en el día a día son buenas. Ponemos el foco en esas cosas que ahora mismo son determinantes, pero sobre todo somos optimistas por lo que demuestra el equipo".

Para muchos, una victoria frente al conjunto babazorro pondría pie y medio franjiverdes en la próxima temporada de primera división. "Está claro que es un día de los más importantes. Es verdad que no va a ser definitivo ni en un sentido ni en el otro. El equipo, en partidos muy determinantes, ha dado la cara", afirmó Sarabia.

El Elche afronta el partido con varios jugadores en la enfermería. "La semana pasada tuvimos problemas con Buba, Héctor y Josan. También perdimos a Fede (Redondo) por enfermedad, pero en principio todos estos están recuperados. Adam (Boayar) todavía no está, Rafa (Mir) tampoco y obviamente Yago (de Santiago). Los demás estaremos todos", aclaró el entrenador bilbaíno.

Las bajas de Rafa Mir y Adam Boayar deja a Sarabia con apenas dos delanteros sanos. Pese a ello, el entrenador afirma tener opciones: "Podemos jugar con un delantero, dos u otros perfiles como Lucas o Tete. No me preocupa. Acabaremos de analizar lo que hacen ellos, de intuir lo que quieren proponer y, en base a eso, sacaremos un gran equipo y un gran banquillo con alternativas".

El partido en Mendizorroza terminó convirtiéndose en la primera derrota del Elche esta temporada. "Salió por todos lados que éramos, junto a la Juventus y el Bayern, los invictos y aquel día nos dieron en el morro. Lo tenemos presente y nos da ganas de revancha. La realidad es que planteen el partido que planteen, debemos estar preparados y hacerlo mejor que ellos", admitió Sarabia.

El hecho de enfrentar a un rival en peor posición liguera puede hacer pensar que un empate beneficiaría al Elche. "Antes del Oviedo, nos juntamos y hablamos sobre si el empate era bueno. Al final salió que podía serlo, pero el equipo iría a ganar. No sé preparar un partido para empatar. Después, según se den las circunstancias, puede ser un buen punto, pero a día de hoy no pensamos en eso", expresó el técnico del Elche.

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Para desgracia de la afición franjiverde, la previa programada antes del encuentro se ha cancelado por la previsión de lluvias. "Es normal que no se pueda desarrollar. Espero que guarden la energía para el partido. Tengo la sensación de que la gente tiene ganas de venir para que vuelva a ser otro día mágico en el Martínez Valero. Hemos vivido muchísimas cosas en estos dos años, estamos eternamente agradecidos y sé que mañana será otro día histórico", concluyó Sarabia.