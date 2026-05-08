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Primera División | Jornada 35

El Elche suspende la previa al partido contra el Alavés por la previsión de lluvias

El evento se realizará antes del encuentro contra el Getafe dos semanas después

Aficionados del Elche durante el recibimiento previo al derbi contra el Valencia.

Aficionados del Elche durante el recibimiento previo al derbi contra el Valencia. / Héctor Fuentes

Víctor Pérez

Víctor Pérez

El Elche ha anunciado la suspensión de la previa que se iba a realizar en las inmediaciones del Martínez Valero antes del encuentro contra el Deportivo Alavés.

El evento estaba previsto que comenzase el sábado a las diez de la mañana, cuatro horas antes del partido, pero las lluvias pronosticadas para el mediodía obligan al club a aplazarla.

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La recolocación de la previa ya tiene fecha. Esta será el día 17 de mayo, cuando el Elche reciba al Getafe en el último encuentro de la temporada en el feudo franjiverde.

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