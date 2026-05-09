El 1x1 franjiverde del Elche-Alavés: El toro vuelve al ruedo

El Elche empata a uno contra el Alavés en un partido donde, pese a dominar, los de Sarabia no supieron convertir. Un testarazo de Álvaro Rodríguez en el 72 evitó que el conjunto ilicitano se metiese en serios problemas por la permanencia. Consulta la nota de los 16 franjiverdes.

6 Matías Dituro, Portero Lanzador En la primera parte no tuvo trabajo y se dedicó a distribuir balones en largo. En uno de ellos, a la carrera de Germán Valera, provocó la amarilla de Jonny Otto. La única ocasión clara que enfrentó fue un penalti donde poco pudo hacer.

4 Víctor Chust García, Defensa Desafinado Su principal labor en la primera parte fue botar los córners y faltas franjiverdes, pero casi nunca encontro cabezas amigas. La falta de ataque rival no le permitió intervenir mucho más. Fue sustituido hacia el final cuando acusaba el cansancio.

7 David Affengruber, Defensa Inexpugnable El austríaco fue una torre. Por arriba estuvo incontestable, perdiendo solo un duelo en toda la primera parte. En la segunda, con el equipo buscando el empate volvió a intentar el despliegue ofensivo que mostró frente al Atleti, pero no surtió el mismo efecto.

5 Pedro Bigas, Defensa Sólido No tuvo mucho trabajo en todo el partido, pero intervino cuando fue necesario. En los duelos no tuvo su mejor día, fallando el 70% de estos, pero en la distribución fue clave para el juego franjiverde.

4 José Antonio Morente Oliva, Centrocampista Torpe Las condiciones del campo no ayudaban, pero el gaditano no paraba de resbalar cada vez que intervenía en una jugada. Para reactivarlo, Sarabia lo movió a la izquierda en la segunda parte, pero tampoco funcionó, por lo que fue sustituido.

5 Marc Aguado Pallarés, Centrocampista Discreto En un partido donde la lluvia impidió desarrollar el juego de toque franjiverde, el zaragozano no destacó dentro del mediocampo del Elche. Viendo el lado positivo, tuvo un 95% de acierto en el pase. Aun así, fue sustituido.

4 Aleix Febas, Centrocampista Precipitado No tuvo su mejor partido. Las condiciones climatológicas hacían que sus conducciones fueran mucho más complicadas. En un desajuste defensivo, llegó tarde para corregir y cometió el penalti del gol babazorro. La incapacidad del ilerdense hizo que fuera sustituido.

5 Gonzalo Villar del Fraile, Centrocampista Fundido Se dejó el alma en el campo. Trató de lanzar los ataques franjiverdes desde la conducción, pero no resultó mucho. Su buen rendimiento le permitió disputar todo el encuentro, pero hacia el final se le vio exhausto, haciendo que no pudiera aportar en los intentos por ganar.

4 Germán Valera, Centrocampista Limitado Inició bien, con carreras a la espalda de la defensa rival que incluso provocaron amarillas. Sin embargo, el Alavés detectó bien su dependencia absoluta en su zurda, evitando que el murciano fuera una amenaza. En la segunda parte, Sarabia lo colocó en la derecha, pero tampoco resultó en nada.

5 André da Silva, Delantero Individualsita Tuvo las más claras del Elche, tanto en la primera como en la segunda mitad. De nuevo, pecó de egoísta en la asociación con sus compañeros, lo que limitaba la ofensiva franjiverde y a su vez fue lo que le permitía crear disparos.

7 Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz, Delantero Salvador Su primera parte fue simple: recibía por arriba y le ponía balones de cara a los mediocentros. En eso se sintió cómodo y permitió desatascar un Elche que comenzó irreconocible. En la segunda parte, de la nada, supo conectar con Josan para rematar un centro al fondo de la red y rescatar un empate vital.

8 José Antonio Ferrández Pomares, Centrocampista Preciso De nuevo salió como revulsivo para potenciar la banda izquierda. En Balaídos, el crevillentino estuvo lejos de funcionar. Sin embargo, en esta ocasión detectó rápidamente su rol en el partido y comenzó a nutrir de balones el área rival. En uno de sus intentos vio a Álvaro Rodríguez decidido a marcar y le envió un centro teledirigido a su cabeza que terminó en el empate.

3 John Chetauya Nwankwo Donald, Defensa Errático Entiendo que su inclusión fue para aportar amenza aérea al Elche, porque sus imprecisiones en el mediocampo pudieron costar caras. No obstante, en los saques de esquina tampoco supo encontrar su sitio ni conectar con el balón.

4 Grady Diangana, Centrocampista Inofensivo Después de un mes fuera, el congoleño volvió. Aun así, ni su ausencia ni ahora su incorporación se notó. Pese a que Sarabia le incorporó por sus capacidades de tiro, no disparó en todo el encuentro.

5 Aboubacar Sangare Traoré, Defensa Enérgico Con diez minutos de juego, el ilicitano le aportó el toque de frescura que le faltaba al equipo tras un duro partido. De nuevo como central, con el equipo en ataque dio tranquilidad a la zaga franjiverde.