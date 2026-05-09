Crónica del Elche-Alavés: Un punto para aumentar la incertidumbre

Era un día para ganar y cimentar la permanencia... o meterse en un lío. El Elche anduvo cerca de lo segundo contra el Alavés, al límite de desquiciarse por el ritmo lento de su oponente, al que no le pesó el hecho de estar ubicado en zona de descenso para jugar sin prisas, con pérdidas de tiempo desde el inicio del choque, pese al empate en el marcador. Eder Sarabia no supo, en casi ningún momento, salir de la telaraña que tejió Quique Sánchez Flores para atraparle. Solo un chispazo de Josan, cabeceado por Álvaro Rodríguez, salvó a los franjiverdes de la trampa mortal. Del KO a la incertidumbre.

Las tablas son el mal menor para un Elche que quedará a dos puntos de la zona de descenso, aunque con un complicado partido entre semana en el campo del Betis, en el que dependerá mayormente de lo que se juegue su oponente para tener más o menos opciones de puntuar, sobre todo de ganar. La cabeza de Álvaro, principal arma que trató de usar el conjunto ilicitano durante todo el duelo ante los babazorros, acabó valiendo al menos el punto del consuelo. Y saca del bucle que menos desea vivir un delantero, el de no marcar goles, al hispanouruguayo, en sequía anotadora desde finales del mes de enero.

Todo ello pese a que el Elche afrontaba un partido con aroma a día definitivo. En casa. Una jornada para ganar y confirmar la permanencia en la élite. Sin embargo, el Alavés supo manejar mejor los tiempos de la cita. Supo hacerla suya: cuándo dormir el juego, cuándo tener la posesión, cuándo esperar a la contra. De hecho, los postes dieron dos sustos sobresalientes a la parroquia local. Uno con 0-1, de Guridi. Otro con 1-1, en el minuto 98, de Mañas. Cualquiera hubiese sido letal.

Elche CF - Deportivo Alavés, en imágenes / Áxel Álvarez

Así que todavía puede dar gracias Sarabia al punto sumado, y a los dos que no se llevó su oponente del Martínez Valero, pese al evidente cabreo general por la permisividad del colegiado con la apuesta de Sánchez Flores por aburrir al personal y perder excesivo tiempo en cada saque de los suyos o en cada ocasión en la que un futbolista del conjunto vitoriano iba al suelo por lesiones... o presuntas dolencias físicas.

Del drama al vilo

La primera parte, en líneas general, fue entre tediosa y aburrida. El sopor, más aún teniendo en cuenta la hora del duelo, pudo llevar a alguno a la cabezada, como si estuviera viendo una etapa llana del Tour de Francia de 220 kilómetros en pleno julio. El bostezo apenas lo combatieron un balón largo de Dituro a Germán Valera, cabalgada por banda cortada con una falta rápida, y una contra dirigida por Febas, tras robo del propio catalán, en la que tomó la peor decisión al finalizarla.

Precisamente el propio Febas fue el protagonista, justo al regresar de vestuarios, de la acción del 0-1. El centrocampista pisó dentro del área a Ángel Pérez en una internada de este por la derecha y el árbitro señaló el punto fatídico. Luego se equivocó de tarjeteado y tuvo que rectificar, algo que repetiría a posteriori con Diang y John, lo cual no habla precisamente bien del nivel de atención del encargado de impartir justicia.

Toni Martínez no perdonó. Engañó a Dituro e hizo saltar todas las alarmas en la ciudad de las palmeras, ya sin lluvia, pero con temor a tormenta si el Elche perdía con el Alavés. La reacción franjiverde se encomendó, como ya se ha dicho, a la cabeza de Álvaro Rodríguez, que tuvo sus dos primeras ocasiones casi seguidas, una evitada por Sivera con una gran intervención y otra, tras despeje del portero a tiro de André Silva, enviada fuera.

El Elche tenía vida. Y entonces resucitó, con el primero de los dos postes visitantes. Guridi mandó al larguero un pase de Denis Suárez, que previamente burló a Gonzalo Villar en el interior del área ilicitana. Respiro mayúsculo y decisión de Sarabia para mover el avispero: sustituciones, Josan al verde y apuesta por los extremos a pie cambiado, con el crevillentino centrando desde la izquierda.

Y así llegó el empate. El gran respiro. La posibilidad de que sí, habrá incertidumbre, pero al menos el equipo se queda en la misma situación que antes de iniciarse el choque con respecto al antepenúltimo clasificado... y una fecha menos en el calendario. Josan centró desde la izquierda, Álvaro Rodríguez entró con todo, le ganó la partida por arriba a Parada y con la testa acabó con su gafe y con el problemón en el que se había metido su escuadra.

Elche CF - Deportivo Alavés, en imágenes / Áxel Álvarez

De ahí al final, el Elche no supo jugar bien con el fervor que se le podía meter a ese tramo del encuentro. No encontró apenas chispazos, pese a los nueve minutos de añadido que concedió Busquets Ferrer.

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Lo siguió fiando todo a la cabeza de Álvaro, que tuvo dos opciones en el descuento, sin éxito. Y, en el minuto 98, evitó el drama, en otra acción mal defendida, gracias a los milímetros que separaron la dirección de un remate de Mañas. Dio en el palo y no en la red. Los nervios se quedaron en incertidumbre... por suerte.